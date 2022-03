Kyle Kuzma muestra su disgusto por los Lakers: ¿Qué dijo?

No hay amor perdido entre Kyle Kuzma y Los Angeles Lakers, con el alero de 26 años ahora brillando con su nuevo equipo en Washington.

Kuzma pasó las primeras cuatro temporadas de su carrera con los Lakers y criticó abiertamente su papel en el equipo, especialmente en la recta final cuando salió de la banca. Ahora con los Wizards, Kuzma está promediando 33,6 minutos por partido, el máximo de su carrera, acumulando 17,2 puntos, 8,7 rebotes y 3,4 asistencias. Kuzma siente que ahora puede “ser él mismo” en Washington y no preocuparse tanto por cometer errores.

“Ha sido un gran cambio de ritmo para mí, un cambio de escenario”, dijo Kuzma a The Athletic. “Hice todo lo que pude para maximizar (a mí mismo) cuando estaba con mi ex equipo, cambiando mi rol cada año para el mejoramiento del equipo y tratando de encajar con grandes jugadores. Pero aquí, ha sido muy diferente, porque no necesariamente tengo que hacer eso. Mi papel ha cambiado aquí. Si piensas en los primeros 25 juegos, estaba en un rol diferente al que tengo ahora: más anotación y simplemente hacer más cosas con el balón. Es genial estar en una situación en la que puedo ser yo mismo y hacer lo que hago, y no engañarme a mí mismo.

“Es genial, porque no estoy mirando por encima del hombro. Cada vez que cometo un error, no miro a mi entrenador en jefe. Puedo concentrarme en el juego. Obviamente, no quiero cometer errores. Pero eso es parte de eso cuando estás creciendo. Tengo 26 años, pero realmente estoy creciendo”.

Kuzma ha podido asumir un papel más importante con los Wizards, especialmente con Bradley Beal fuera de la alineación. Beal ha jugado solo 40 partidos esta temporada y no ha estado en la alineación desde enero. Cabe señalar que, mientras Kuzma está jugando mejor, los Wizards están 29-34 y 11 en la Conferencia Este.

Kuzma quería demostrar su valía en un papel más importante

Kuzma ganó un título con los Lakers en la burbuja y parecía que la ex selección general número 27 quería tener la oportunidad de demostrar su valía en un papel más importante.

Kuzma inició 32 de 68 juegos durante su última temporada con los Lakers, asumiendo un papel más importante con jugadores golpeados. Promedió 12,9 puntos y 6,1 rebotes por partido, liderando a los Lakers en triples acertados. Kuzma dijo antes de ser canjeado que sentía que podía ser un jugador de calibre All-Star con un papel más grande y consistente.

“Definitivamente puedo. Definitivamente también lo creo”, dijo Kuzma a Bleacher Report. “Realmente no me importa lo que nadie piense o diga. Me conozco a mí mismo, y conozco mi habilidad. Es difícil ser consistente en un papel inconsistente. Estoy emocionado por un espacio más consistente el próximo año”.

Lakers luchando con la falta de profundidad

Es justo decir en este punto que el exitoso canje que trajo a Russell Westbrook a Los Ángeles ha sido una debacle. El ex MVP ha tenido problemas para encontrar su ritmo con los Lakers y ahora le ruega a la base de fanáticos que no lo insulte en los juegos en casa.

A los Lakers les dolió porque enviaron múltiples fichas comerciales valiosas en el acuerdo, incluidos Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope y Montrezl Harrell.

Los Lakers optaron por ir con una lista más antigua con una parte significativa de la lista con contratos mínimos. Eso no ha funcionado y los Lakers tienen marca de 28-36, luchando por su vida en la postemporada.

Los Lakers y Wizards se enfrentan en Crypto.com Arena el viernes.

LEER MÁS: Falleció Tomás Boy en Acapulco: ¿Qué le ocurrió al ex técnico de Chivas?