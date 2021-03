Kyle Kuzma habla con autoridad sobre LeBron James ¿qué dijo?

LeBron James ya tiene cuatro trofeos de Jugador Más Valioso en sus already has four MVPs a su nombre y el jugador de Los Angeles Lakers Kyle Kuzma cree que debe de tener unos más.

A sus 36 años de edad, James es l candidato principal para ganar el premio a más valioso al promediar 25.5 puntos, 8.1 rebotes and 8 asistencias. Lo que puede ser más impresionante aún que en su decimo octava temporada, James solamente ha perdido un partido, manteniendo a los Lakers entre los mejores equipo de la Conferencia del Oeste con Anthony Davis lesionado.

James ofreció una de sus mejores actuacioes de la temporada contra Charlotte el viernes, anotando 37 puntos encestando 14 de 22 tiros, ocho rebotes y seis asistencias, motivando a Kuzma a comenzar la campaña de Más Valioso para “El Rey.”

“El premio de Más Valioso en la NBA es un premio muy politizado,” Kuzma le dijo a los reporteros el viernes, de acuerdo a un informe de Dave McMenamin de ESPN. “Bron debió haber sido el más valioso al menos ocho, nueve, 10 veces. Todo el mundo lo sabe.”

Kuzma apoyó a James anteriormente para ser parte del equipo defensivi ideal de la NBA.

Retweet for @KingJames all defensive team ❗️ — kuz (@kylekuzma) March 1, 2021

James ha dicho en el pasado que no loe importa los premios más valiosos pero estuvo de acuerdo con Kuzma.

“Debo tener más de cuatro, creo,” dijo James. “No estoy sentado pensando o llorando al respecto o lo que sea. Intento regresar la sigiuente y ser el más valioso y ser mencionado (por) el premio una vez más. Creo que varios de los más grandes que han jugado este deporte creen que pudieron haber ganado más si les preguntas.

“Este es otra oportunidad para ser reconocido como el mejor jugador de esa temporada y esta. Espero pueda jugar al baloncesto y ver qué pasa al final.”

LeBron James estada ‘enojada’ tras la votación de más valioso la temporada pasada

James terminó en el segundo lugar en la votación para el más valioso detrás de Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, quien lo ganó por segunda temporada consecutiva y no estaba enojado por terminar en segundo puesto, pero por la falta de votos de primer lugar que recibió.

“Me enojó. Esa era mi verdadera respuesta,” dijo James. “Me enojó por que de los 101 votos, recibió 16 de primer lugar. Eso fue lo que me enojó más que nada. No estoy diciendo que el gandor no lo mereció el premio, pero eso me enojó.

Terminé en segundo lugar muchas veces durante mi carrera, ya sea en una final o tras ser cuatro veces más valioso, como dije. Nunca dice que llegué a esta liga diciendo que iba a ser más valioso o campeón, Yo solamente quería mejorar cada día y esas cosas se resulelven solas. Pero hay cosas que están fuera de sus manos, cosas que uno no puede controlar, pero me enojó.”

James tiene la oportunidad de convertirse en el jugador más decorado en la historia de la NBA cuando se retire. Ha ganado el premio al más valioso en cuatro ocasiones además de ser el más valioso de la final cuatro más . Ha sido un All-Star 17 veces y ha sido primer equipo All-Star en 13.

Frank Vogel: LeBron “haciendo todo” para los Lakers

James ha tomad un rol más importante desde que ha estado ausente Anthony Davis y el único partido que ha perdido fue previo al Juegos de Estrellas, dándole un día más para recuperarse. Aunque han habido algunas preocupaciones por sus minutos, no ha mostrado una disminución en su nivel y tiene a los Lakers a partido y medio de la cima de la Conferencia del Oeste.

“Está jugando todas las noches, estableciendo un gran ritmo, creo, para los jugadores jóvenes y toda la liga. Si se siente bien, estará adentro y va a competir al nivel super alto y dominar el partido,” meoncionó Frank Vogel. “Es el más valioso de la liga, en mi opinión, por la mentalidad y lo que ha hecho por nuestro equipo y gana partidos de diferentes maneras.”

James es el favorito (+180) y su competencia directa es el pivot de los 76ers Joel Embiid y también la estrella de los Nuggets, Nikola Jokic. Embiid, quien está fuera unas semanas por una lesión de rodilla, era el que varios tenían como el máximo candidato en un momento, peor ha caído a +650. Jokic se encuentra con +200, de acuerdo a Odds Shark.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Campeón del mundo brasileño ingresado por gravedad de coronavirus ¿cómo sigue?

Esta es la versión original de Heavy.com por J.R. DeGroote