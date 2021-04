Koeman se va enojado de entrevista en vivo tras derrota del Barcelona: [Video]

Ronald Koeman, el entrenador del Barcelona, no pudo ocultar su frustración tras ver a su equipo derrotado por 2-1 ante el Real Madrid en El Clásico del sábado, en un resultado que ha minado las esperanzas de títulos para los catalanes.

El técnico holandés sintió que su equipo debería haber recibido un penalti al final de la segunda mitad, cuando Ferland Mendy apareció para atrapar a Martin Braithwaite. El árbitro Gil Manzano no sancionó una falta que hubiera ofrecido al Barça la posibilidad de marcar un gol del empate tardío.

Koeman habló sobre el incidente tras el pitido de tiempo completo y le preguntó a su entrevistador Ricardo Sierra si pensaba que era un penalti. Sierra intentó dar una respuesta diplomática que cayó en oídos sordos, cuando un enojado Koeman simplemente optó por irse.

The moment Koeman got annoyed at reporter Ricardo Sierra when he wouldn't say if it was a penalty on Braithwaite, and walked off umbrella in hand… pic.twitter.com/5HJs48XniH

— The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) April 10, 2021