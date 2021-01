Koeman confía más que nunca en Dembelé

El técnico del Barcelona, ​​Ronald Koeman, elogió a Ousmane Dembelé antes del choque de La Liga del sábado contra el Granada y también ofreció algunos consejos al delantero Antoine Griezmann.

Los catalanes se dirigen a Los Cármenes con el objetivo de extender su racha de siete partidos invictos en La Liga. Dembelé podría jugar su tercer partido como titular después de su lesión. Koeman lo elogió:

“Lleva muchos años aquí y ha tenido mucha mala suerte con las lesiones. Ha sido duro porque se recuperó y luego se lesionó de nuevo y no tuvo continuidad. Es difícil para un jugador estar a su nivel en esas condiciones.”

“Lo veo bien físicamente, es feliz, tiene confianza, me gusta como jugador, tiene cosas diferentes a Griezmann, Trincao o Leo. Es excelente en situaciones de uno contra uno y puede jugar con ambos pies. Espero que siga jugando a su nivel, pero especialmente que estará en buena forma para jugar muchos partidos.”

Dembelé ha tenido muchas lesiones en Barcelona desde que llegó procedente de Dortmund en 2017, pero ya ha disputado 15 partidos en todas las competiciones en 2020-21. El Barça espera que el jugador de 23 años finalmente pueda mantenerse en forma y desarrollar su potencial en el Camp Nou.

Koeman también ofreció su opinión sobre Griezmann, que está sufriendo una sequía de goles. El francés solo ha marcado cinco veces esta temporada con el Barcelona y no ha encontrado el fondo de la red en La Liga desde noviembre.

Griezmann regresó al once inicial para la victoria del miércoles sobre el Athletic y repartió una asistencia para Lionel Messi en el tercer gol del Barcelona.

8 – Against Athletic (3 shots, 1 assist and 3 key passes), Antoine Griezmann 🇫🇷 made eight recoveries, more than in any other game for @FCBarcelona in all competitions. Work. pic.twitter.com/7hsjVh16lh

— OptaJose (@OptaJose) January 6, 2021