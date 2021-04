Koeman se complica después de su expulsión ¿qué le puede pasar?

En los medios catalanes, una gran peso de la derrota del Barcelona contra el Granada está cayendo en el técnico Ronald Koeman. El neerlandés ha tenido cinco partidos importantes en esta temporada y su equipo los ha perdido todos.

Lo que preocupa más es que el cuadro no respondió bien y ahora complica su posible lucha por el título, salvando al Atlético de Madrid una vez más. Además se tiene que considerar que el Sevilla ahora está a tres puntos de la cima. Hasta se ha comenzado a hablar de que Koeman no es el técnico que requiere el Barça si tiene ciertas pretensiones altas.

Este no es el único problema que tiene el excentral culé. Ronald Koeman no podrá sentarse los dos próximos partidos en el banquillo azulgrana. La redacción del acta de Gonzalez Fuertes no tiene mucho margen de maniobra.

Highlights FC Barcelona vs Granada CF (1-2)Historic win for Granada CF against FC Barcelona at Camp Nou thanks to goals from Darwin Machís and Jorge Molina. The azulgrana team no longer depends on itself to win the championship #BarçaGranada Matchday 33 LaLiga Santander 2020/2021 Suscríbete al canal oficial de LaLiga Santander en HD goo.gl/Cp0tC Subscribe to the Official Channel of LaLiga… 2021-04-29T19:59:49Z

¿Qué dijo?

“Tras haber sido advertido por sus observaciones, se dirigió nuevamente al cuarto árbitro en los siguientes términos: ‘Vaya personaje'”

Por este supuesto comentario, González Fuertes expulsó a Ronald Koeman en el partido del jueves que correspondía a la jornada 33 de La Liga.

“No me he equivocado (al ser expulsado). Según el acta el árbitro le he faltado el respeto al cuatro árbitro y yo no creo que es así. Para mi, faltarle el respeto es insultarlo,” admitió en conferencia de prensa pospartido.

Koeman reiteró que no había hablado de manera desperciativa, hasta explicó lo que ocurrió.

“Si algo, él fue el que me faltó el respeto a mi. Había hablado de algunas instancias que ocurrieron en el partido de una manera respetuosa a él, al cuarto árbitro. Una vez más si es una falta de respeto, dime cuáles fueron las palabras qe usé. Una vez más no he usado palabras feas,” añadió.

Esta actitud por parte del entrenador no solamente cambió el partido, cambió la actitud de un equipo que tuvo poco manejo efectivo. Además se vio un Barcelona que tuvo muy poca intensidad además faltó mucho en lo que se refiere a precisión.

La primera pasa por considerar la reacción del técnico azulgrana como una protesta, sanción leve que parte de un mínimo de dos partidos. Así lo establece el articulo 120 del Código Disciplinario: “Protestar al árbitro principal, a los asistentes o al cuarto árbitro, siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes.”

Rueda de prensa KOEMAN: FC BARCELONA 1-2 GRANADA CFConferencia de prensa del técnico del Barça, Ronald Koeman, tras la derrota del Barça 1-2 contra el Granada. Si te apetece, acepto invitaciones a cafés! Accepting coffees if you feel like it! buymeacoffee.com/theculer 2021-04-29T20:00:10Z

Veremos cuál será la sanción que se le hará a Ronald Koeman ahora que llega la fase decisiva de la Liga. El técnico neerlandés se perderá, seguro, el partido de Mestalla ante el Valencia y habrá que ver si se podrá sentar en el Camp Nou ante el Atlético de Madrid, el partido que puede decidir toda una Liga. Aunque no esté permitido, eso no significa que no puede estar en contacto con el banquillo.

LEER MÁS: Se ha decidido sobre el público en el Camp Nou para el resto de la temporada ¿qué dijeron?