Kobe Bryant intentó reclutar a una superestrella en su momento ¿quién fue?

Tiempo atrás, cuando Kobe Bryant jugaba para Los Angeles Lakers, siempre estaba buscando la manera de ganar. No solo intentaba ser mejor él mismo, sino que también quería que su equipo fuera siempre mejor. Una de las formas que lograba esto era reclutando.

Durante la mejor época de Kobe, Dirk Nowitzki era uno de los mejor es jugadores de la NBA. Fue el más valioso en 2007 y campeón en 2011. Nowitzki era leal a los Dallas Mavericks y jamás jugó para otro equipo. A pesar de que todo el mundo sabía que lo más probable era que jamás dejase a Dallas, Kobe intentó llevarlo a Los Ángeles.

“Realmente nunca tuve muchas propuestas porque todo el mundo sabía que amaba a Dallas y quería que esto funcionara”, Nowitzki recientemente le dijo a Nick Friedell de ESPN. “Recuerdo que un año Bryant se comunicó conmigo, lo cual obviamente fue un honor. Creo que fue después de que gané el campeonato y se había vencido mi contrato de cuatro años. Kobe aún estaba haciendo lo suyo en Los Angeles. Hablamos, intercambiamos mensajes de texto, pero le dije, ‘Oye, lo siento pero ya sabes como es esto. Dallas es mi ciudad y mi hogar y sería super extraño ponerme otro uniforme’. Y creo que él lo entendió; creo que me respetó aún más después de eso”.

Que Kobe y Nowitzki estuviesen en el mismo equipo, hubiese sido enorme. Se enfrentaron durante años en la conferencia del oeste y fueron consistentemente dos de los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, hubiese sido extraño ver que Nowitzki vistiera los colores púrpura y dorado, de la misma manera que hubiese sido extraño ver a Kobe vistiendo cualquier otra camiseta.

Quizás la nueva estrella de los Mavericks se una a los Lakers

Nowitzki se retiró en 2019, pero hay un nuevo prodigio europeo en los Mavericks ahora. Antes de que Nowitzki se retirara, el equipo reclutó en Luka Doncic. Al final, él podría ser incluso mejor que el ex MVP.

Aunque Doncic está recién comenzando su carrera, esto no ha impedido que la gente sugiriera que los Lakers deberían ir detrás de él en cuanto esté disponible. Incluso Magic Johnson exhortó a la joven estrella a ir a Los Angeles. Ahora que LeBron James tiene 36 años y comenzará a declinar en un futuro cercano, los Lakers eventualmente necesitarán otra superestrella para ser compañero con Anthony Davis. Es muy improbable, pero Doncic puede ser ese jugador.

Doncic probablemente esté en Dallas durante mucho tiempo

Aunque cualquiera de los equipos de la NBA quisieran tener a Doncic en su plantel, él es un Maverick. Por alguna razón, los jugadores que vienen de Europa tienden a ser mucho más leales que los jugadores estadounidenses. Giannis Antetokounmpo acaba de comprometerse a largo plazo con los Milwaukee Bucks tras años de especulación sobre su posible partida. También, como indicamos anteriormente, Nowitzki nunca dejó a Dallas.

No hay ninguna razón para creer que Doncic no está contento con su actual equipo No son candidatos al título aún, pero podrían llegar a serlo en los próximos años. Si Dallas gana un campeonato en el futuro cercano, Doncic no irá a ningún lado. Ahora, si los Mavericks tienen problemas para llegar a ser competitivos año tras año, esto podría abrir la puerta para una posible salida. Sin embargo, es difícil que esto llegue a suceder.

