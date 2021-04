Regreso a los Lakers de exfigura tiene sentido ¿de quién se trata?

Al encontrarse paralizadas las conversaciones contractuales con Dennis Schroder, el nombre de un rostro muy familiar debería estar encabezando la lista los agentes libres de Los Angeles Lakers: Lonzo Ball. El exbase de los Lakers será agente libre restringido al final de esta temporada y hay un creciente rumor sugiriendo que los Pelicans no piensan retenerlo. Brian Windhorst de ESPN indicó que Ball es probablemente un candidato para firma y traspaso considerando que el equipo recientemente jugó con Zion Williamson de base.

“Él ha sido tan sólido que me pregunto si los Pelicans van a intentar o no retener a Lonzo Ball, porque Lonzo ha jugado bastante bien con él,” Windhorst explicó en el podcast The Hoop Collective. “Lonzo ha tenido un buen año sin el balón, pero Lonzo estaba disponible en negociaciones por posible canjes. No encontraron opciones, pero hay una posibilidad de que sea candidato para firma y traspaso este verano, porque su base en el futuro tal vez sea Zion, y tal vez se trate de encontrar jugadores que se ajusten a ese concepto. No es que Lonzo no lo haga, Lonzo está disparando mucho mejor, como un 38 por ciento de triples, pero tal vez necesiten armar el equipo alrededor de un base como Zion.

Que Ball será agente libre restringido significa que los Pelicans pueden igualar cualquier oferta que él reciba este verano. Los comentarios de Windhorst indican que los Pelicans estarían reacios a hacer esto considerando la manera en que Williamson ha jugado en los últimos meses. Y aquí es donde los Lakers tienen la oportunidad de una posible reunión con Ball a quien ellos seleccionaron con la segunda selección del draft de la NBA en 2017, pero el equipo de Los Angeles admitió que necesitará algo de ayuda para lograrlo.

El exjugadore de los Lakers aparentemenre busca un salario de 20 millones anuales

Los Lakers están perfilados para estar por encima del tope salarial la próxima temporada y no podrán firmar a Ball y necesitarían la ayuda de los Pelicans para orquestar una firma y traslado para tener una oportunidad de fichar a Ball. Esto asumiendo que Ball está abierto a la posibilidad de volver a reunirse con el equipo de su ciudad natal tras ver su carrera ascender después de que los Lakers lo cambiaron a los Pelicans.

Ball espera un aumento de salario considerable de su salario actual de 11 millones en el último año de su contrato de novato. Antes de la fecha límite de cambios, Sam Amick de The Athletic reportó que Ball está buscando firmar un contrato de por lo menos 20 milliones anuales en agencia libre.

“La disposición de los Pelicans de discutir sobre Lonzo tiene todo que ver con su propio mercado”, Amick señaló. “Este es un denominador común aquí: No es que al equipo no le guste el jugador, pero tal vez no le gusta al precio al que estará probablemente en el futuro como agente libre. A este respecto, una fuente que ha discutido las dinámicas de Lonzo con New Orleans dijo que el base de 23 años espera ganar apróximadamente 20 millones en su nuevo contrato. (él es agente libre restringido al final de esta temporada)”

Ball ofrece a los Lakers una alternativa viable a Schroder