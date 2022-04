INFORME: Los Knicks tienen un candidato para ser reemplazo de Tom Thibodeau

Más allá de las opiniones que cada uno pueda tener sobre Tom Thibodeau como entrenador principal en la NBA actual, no cabe duda de que las cosas no le han sido fáciles con los New York Knicks esta temporada.

Primero, Leon Rose echó a perder el verano al usar el muy publicitado espacio en el tope salarial del equipo para traer al unidimensional Evan Fournier y recontratar a un grupo de veteranos bastante mediocre. Luego, en el transcurso de la temporada, tuvieron lugar el fiasco de Kemba Walker, el gran retroceso de Julius Randle, la saga de lesiones de Derrick Rose y la evidente desconexión en la adquisición de Cam Reddish.

Finalmente, a medida que las derrotas se acumularon y se volvió evidente que la temporada estaba perdida, Thibodeau se vio forzado a responder por todo mientras que no hubo más que silencio de radio de parte de Rose.

Eso no quiere decir que Thibs esté libre de culpa, sin embargo. Su rigidez en términos de estrategia de juego, rotación de jugadores y su reticencia a poner a jóvenes promesas en la cancha merecen críticas. Y eso, tal vez aún más que la lamentable marca de victorias/ derrotas del equipo, ha llevado a que algunos fanáticos de los Knicks pidieran que se fuera.

Es difícil determinar si su trabajo realmente corre peligro. Sin embargo, si los Knicks optan por ir en otra dirección, un destacado armador de jugadas de básquetbol universitario podría ser un candidato para reemplazarlo como entrenador.

En su última transmisión en vivo, los especialistas en baloncesto de Heavy.com Sean Deveney y Steve Bulpett señalaron al entrenador de los Kentucky Wildcats, John Calipari, como alguien que podría retornar al grupo de entrenadores de la liga. Se trataría de un movimiento que el hombre de 63 años ha estado considerando por algún tiempo.

“La información que he recibido es que hace mucho tiempo que Cal quiere regresar a la NBA pero que ha estado esperando la situación correcta”, informó Bulpett.

Si bien la Gran Manzana es todo menos una utopía basquetbolística hoy en día, Deveney cree que un acuerdo entre los Knicks y el Entrenador Cal guarda cierto nivel de intriga.

“Con Calipari, si ha de esperar el trabajo adecuado, puede que sea demasiado tarde. En algún momento tendrá que decidir si es hora de cambiar de curso y regresar a la NBA”, sostuvo Deveney.

“Los Knicks representarían una situación interesante para él dado que Leon Rose, con quien tiene una relación de larga data, está allí, y también William Wesley, quien ha estado cerca de Cal en el pasado. Kenny Payne está ahí, muchos muchachos de Kentucky, Randle y Quickley y él ha entrenado a Derrick Rose, por supuesto.”

¿Puede un perro viejo aprender trucos nuevos?

La última experiencia de Calipari como entrenador principal de la NBA fue a finales de los ‘90 con los entonces New Jersey Nets. Durante la campaña 1997-98, condujo a un equipo que combinaba a las estrellas en ascenso Keith Van Horn y Kerry Kittles con veteranos como Sam Cassell, Kendall Gill y Jayson Williams a una marca de 43-39 y un puesto en los playoffs.

Sin embargo, en el transcurso de tres temporadas con el club de 1996 al ’99, obtuvo una marca de apenas 72-112 (para un porcentaje de victorias del 39,1). Calipari fue despedido tras sólo 20 partidos de la acortada temporada del ‘99-00 cuando los Nets empezaron 3-17.

Sumado a que su última incursión en la Asociación no colmó las expectativas (sin mencionar que la liga ha cambiado mucho desde entonces) Calipari se enfrentaría al desafío de pasar de ser adorado en Lexington a convertirse en un mero eslabón de la cadena mientras que entrena a atletas profesionales.

“Es extraño, es difícil para un entrenador universitario que ha sido una parte integral de su programa, hacer el tipo de cambio necesario para convertirse en entrenador de la NBA”, opinó Bulpett. “No eres el programa en la NBA. Sería difícil para cualquier entrenador universitario que haya establecido lo mismo que Calipari.”

Asimismo, debería renunciar a una cantidad obscena de dinero para aceptar un nuevo trabajo. En el 2019, el entrenador firmó un contrato “vitalicio” con los Wildcats, por $86 millones y 10 años.

