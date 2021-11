Klay Thompson hace declaración audaz acerca del futuro de los Warriors: ¿Qué dijo?

La última vez que Klay Thompson jugó para los Golden State Warriors el equipo estaba a dos victorias de conseguir su cuarto Campeonato en cinco años. Desde entonces, el club ha caído al mundo de loterías de draft y partidos de play-in.

De todas maneras, cuando Thompson finalmente regrese -que podría pasar en las siguientes semanas- lo hará con la expectativa que los Warriors van a competir por lo mismo que competían antes de romperse los ligamentos durante las finales de la NBA de 2019.

“Ahora somos el tipo de equipo que considera un fracaso no salir campeón”, dijo Thompson luego de la práctica del martes. “Y es genial estar en esa posición. No muchos jugadores viven esa experiencia”.

Hace rato que el equipo no está en esa situación. Sin embargo, luego de haber comenzado la temporada con un registro de 16-2, sin la ayuda del cinco veces All-Star, es probable que en este momento sí estén en esa situación. Y Thompson está muy deseoso de volver a ganar un Campeonato.

“Quiero ganar un cuarto anillo. Siento que tengo mucha energía contenida después de no haber jugado por dos años y quiero demostrarme a mí mismo, y a nadie más, que sigo siendo uno de los mejores”.

Thompson ha sido uno de los jugadores que más ha sido afectado por lesiones en los últimos años. Luego de recuperarse de una rotura de ligamentos, se rompió el tendón de Aquiles antes de poder volver a jugar para Golden State. Entre ambas lesiones, hasta ahora se ha perdido treinta meses de acción.

A pesar de lo devastador de las lesiones, el desgarrador comienzo en falso y todo el tiempo que ha pasado, Thompson piensa que la tercera será la vencida y que no volverá a lesionarse.

“No tengo miedo a volver a lesionarme”, dijo Thompson. “Eso es porque las dos veces que me lesioné fue por accidentes insólitos”.

A esta altura lo único que quiere es jugar al deporte que ama para el equipo por el cual ama jugar.

“Odio usar la frase ‘no puedo esperar’, porque me encanta vivir en el presente. Pero no puedo esperar a volver a jugar frente a nuestra afición. Realmente amo ser un jugador de los Warriors”.

El último obstáculo

La liga ha estado muy atenta desde que Thompson intensificó su actividad física. Hay algunos que incluso esperan encontrarse con el Klay de antes. Por su lado, Steve Kerr ha dicho que se lo ve en buen estado desde que comenzó a prepararse.

Sin embargo, el entrenador de los Warriors remarcó que hay al menos un área en la que a Thompson aún le falta mucho.

“En especial cuando está practicando y lanzando muchos tiros”, Kerr dijo el martes, a través de NBC Sports Bay Area. “Pero se nota que se cansa mucho más rápido de lo que lo hará en uno o dos meses. La resistencia es clave. La resistencia le marcará el ritmo de sus lanzamientos”.

Agregó: “Es difícil lanzar cuando estás cansado. Es difícil lanzar tiros cuando no tienes la resistencia necesaria. Así que todavía tiene mucho trabajo por delante para poder realmente ser el jugador que era antes”.

