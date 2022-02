Khamzat Chimaev revela fecha y contra quién quiere pelear: ¿Lo logrará?

La estrella rusa de la UFC, Khamzat Chimaev, ha revelado cuándo y contra quién quiere pelear en siguiente lugar.

Chimaev estuvo en el Octágono por última vez en octubre de 2021 cuando enfrentó al mayor desafío de su carrera profesional: Li Jingliang. Ambos pesos wélter compitieron en la cartelera principal de la UFC 267 y “Borz” necesitó menos de cuatro minutos para someter a Jingliang con un rear naked choke.

Chimaev tiene una marca de 10-0 y actualmente se encuentra en el puesto número 11 de la división de 170 libras de la promoción. Y según un reciente tuit de Borz, está listo para dar el salto al siguiente nivel enfrentándose al número 2, Gilbert Burns.

Y si Chimaev logra su cometido, competirán el 9 de abril de 2022 en la UFC 273 en Jacksonville, Florida.

Etiquetando a la cuenta oficial de Burns, Chimaev tuiteó: “9 de abril”, junto con los emojis de caras haciendo silencio y durmiendo.

Burns se recuperó de una derrota por el título el año pasado

Burns (20-4) se ganó un lugar en la cima de la talentosa división peso wélter. “Durinho” regresó a las 170 libras en 2019, dejando atrás el peso liviano. El cambio de pesaje funcionó para Burns ya que estuvo 4-0 a su retorno, derrotando al ex campeón de peso wélter Tyron Woodley, al multiples veces retador Demian Maia, Gunnar Nelson y Alexey Kunchenko.

Su victoria sobre Woodley en mayo de 2020 fue suficiente para garantizarle un intento por el título y desafió a Kamaru Usman por el cinturón en febrero de 2021. Si bien Burns tuvo éxito en su combate en la UFC 258 lastimando a Usman en los pies, Durinho no logró deshacerse de “La Pesadilla Nigeriana” y eventualmente cayó ante Usman vía TKO en el tercer round.

Burns regresó en julio de 2021 y se enfrentó a la estrella Stephen “Wonderboy” Thompson en la UFC 264. Fue una gran victoria para el brasilero, dominando a Wonderboy en el piso durante tres rounds.

Chael Sonnen cree que si Chimaev derrota a Burns, se ganará una pelea por el título





Si bien Chimaev ha vencido a un solo peso wélter del ranking de la UFC, Chael Sonnen cree que si Borz vence a Burns, será el siguiente en línea por una pelea por el título. En un video reciente de YouTube:

“Si logras vencer a Gilbert Burns, lo cual nadie más que Kamaru Usman ha podido hacer en cuatro años, si logras vencer a Gilbert Burns, probablemente pelees por el título del mundo”, sostuvo Sonnen vía BJPenn.com.

Una semana después de su victoria sobre Jingliang, el presidente de la UFC Dana White dijo que Chimaev podría estar a una o dos victorias de convertirse en retador por el cinturón de 170 libras. Pero el presidente de la UFC quiere ver más trabajo por parte de Chimaev dentro de la jaula.

“No sé si Chimaev esté listo para eso todavía”, sostuvo White acerca de Usman a través de MMA Fighting. “Chimaev obtuvo un lugar en el top 10 peleando contra el número 11 [del ranking]. Es otra historia cuando entras al top 10 y empiezas a pelear contra el [número] 5 y arriba de eso. Está a una o dos peleas de un posible campeonato.”

