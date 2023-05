Kentucky Derby: ¿Dónde verlo totalmente en español?

Por primera vez, Telemundo presentará la cobertura del Derby de Kentucky, que tendrá lugar en el icónico Churchill Downs en Louisville, KY, a partir de las 6:30 p.m. (hora del Este) del sábado, 6 de mayo, en la cadena Universo y por streaming en TelemundoDeportes.com y la aplicación de Telemundo.

En el 149º Derby de Kentucky correrá al que probablemente sea el gran favorito en la mañana, Forte, quien ha ganado seis de las siete salidas en su carrera, incluida la del Derby de Florida (G1), su última salida en abril, y terminó con el mayor puntaje para clasificar al Derby de Kentucky. Otros contendientes son el ganador del Derby de Santa Anita (G1) de 2023, Practical Move; el ganador del Derby de Arkansas (G1) de este año, Angel of Empire; el ganador del Blue Grass Stakes (G1) de 2023, Tapit Trice, y el ganador del Derby de los Emiratos Árabes Unidos (G2) de 2023, Derma Sotogake.

Al frente de la cobertura de Telemundo estará Copán Álvarez, con la narración de las carreras a cargo del periodista deportivo José Francisco Rivera y, en vivo desde Churchill Downs, la reportera especializada en carreras hípicas, Claudia Pagán.

La carrera de caballos más prestigiosa

El Kentucky Derby es una de las carreras de caballos más importantes y prestigiosas del mundo. Se celebra cada año en el hipódromo de Churchill Downs en Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Esta competición es la primera carrera de la Triple Corona estadounidense, seguida del Preakness Stakes y el Belmont Stakes.

¿Por qué es tan importante el Kentucky Derby? En primer lugar, esta carrera es una oportunidad para que los mejores caballos de carreras del mundo compitan entre sí en un evento de alto nivel. Los caballos que participan en el Kentucky Derby son seleccionados cuidadosamente y entrenados específicamente para esta carrera, lo que significa que los espectadores pueden esperar ver una competición emocionante y de alto nivel.

Además, el Kentucky Derby es un evento que atrae a una gran cantidad de espectadores tanto dentro como fuera del hipódromo. Cada año, miles de personas viajan a Louisville para presenciar la carrera en persona, mientras que millones más la ven por televisión en todo el mundo. El Kentucky Derby también es conocido por su ambiente festivo, con sombreros extravagantes, trajes elegantes y una gran variedad de bebidas y comidas tradicionales.

Sin embargo, el Kentucky Derby es más que solo una carrera de caballos. También es un evento que ha tenido un impacto significativo en la cultura estadounidense. Desde su fundación en 1875, el Kentucky Derby ha sido celebrado como un símbolo de la excelencia y la tradición estadounidense. Además, la carrera ha sido un importante impulsor de la economía local, atrayendo turismo y generando empleo en la región de Louisville.

Un fin de semana muy deportivo

También el sábado, Universo ofrecerá la cobertura del partido Manchester City vs. Leeds United de la Liga Premier a las 9:30 a.m. (hora del Este), y del Liverpool vs. Brentford a las 12 m. (hora del Este), antes del Derby de Kentucky. Para recapitular los eventos del día, Zona Mixta, el programa deportivo nocturno líder de Telemundo de los fines de semana, presentará una cobertura especial como parte de su celebración del “Cinco de Mayo” durante todo el fin de semana. Además del resumen del Derby de Kentucky, el programa cubrirá la ceremonia del Salón de la Fama del Fútbol de EE.UU., en la que serán exaltados Landon Donovan y DeMarcus Beasley, entre otros; la primera pelea del Canelo Álvarez en su natal Guadalajara en más de 12 años contra su rival John Ryder; y el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami. Zona Mixta tendrá su característico tono irreverente y estilo periodístico, con una perspectiva diferente y se transmitirá a las 11:30 p.m. (hora del Este), o después de las noticias de la cadena.