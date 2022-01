Karim Benzema: ‘El que critica a Messi no sabe de fútbol’

Dijeron que “el juego reconoce al juego” y dentro de las luchas que surgen en la batalla constante para alcanzar y mantener el estatus de élite, los jugadores encuentran formas de admirarse unos a otros. El mundo del fútbol en los niveles más altos tiende a ser un lugar muy solitario y solo aquellos que alcanzaron ese nivel entienden totalmente las exigencias.

Por eso, la estrella del PSG, Lionel Messi ,encontró un aliado inesperado en el delantero del Real Madrid Karim Benzema, quien cree que las personas que critican al argentino por su desempeño en el Paris Saint-Germain no saben nada de fútbol.

Es solo un periodo de adaptación porque no está metiendo muchos goles. Pero mira lo que hace en el campo. De todas formas, no se puede criticar así a un jugador. De hecho, quien critica a Messi no sabe nada de fútbol. .”, declaró el atacante francés en diálogo con Telefoot en Francia.

Esto ocurre semanas antes de que estos dos jugadores se enfrenten en los octavos de final de la UEFA Champions League a mediados de febrero.

A pesar de los obstáculos, Messi sigue recibiendo reconocimiento

Messi obtuvo su séptimo Balón de Oro, un premio que muchos habían sugerido que ganaría Benzema. El francés terminó cuarto en la carrera, también detrás de Robert Lewandowski y Jorginho, lo que aparentemente fue una fuente de frustración para él.

Ganar el premio sigue siendo un objetivo para Benzema, aunque no cree que haya podido hacer más de lo que hizo en 2021. “Cuarto, tercero o segundo es lo mismo que 30. Lo principal es ganarlo. Me dijeron que no había ganado suficientes trofeos, pero que no podía hacer más. Sigue siendo un objetivo y cada temporada intentaré hacerlo mejor que la temporada pasada”, dijo.

Benzema ha marcado 303 goles con el Real Madrid, sólo cinco menos que Alfredo Di Stéfano, que ocupa el tercer puesto en el ranking de máximos goleadores de la historia del club español. Raúl es segundo con 323 y Cristiano Ronaldo tiene 450.

El francés se encuentra actualmente en la pole position para ganar su primer premio Pichichi en el fútbol español, ya que es el máximo goleador de La Liga. En todas las competiciones, el ex del Lyon ya marcó 29 goles y suma 10 asistencias.

“Es un orgullo, pero quiero seguir. Cuando llegué, vi muy lejos el récord de Di Stéfano. No vi estos récords como una meta, pero hoy estar cerca de estas leyendas es excepcional. Cuando llegamos en el Madrid no nos decimos que estamos 10 o 15 años, solo queremos ganar títulos”, concluyó.

Messi fue persuadido a descansar y no jugar para Argentina

El argentino disputó su primer partido de 2022 en el triunfo 4-0 del PSG ante el Reims tras estar de baja por ser positivo a la COVID-19 y tenía previsto incorporarse a la selección argentina en los próximos días para las eliminatorias mundialistas ante Chile y Colombia. Messi pudo obtener minutos en ese juego y brindó una asistencia en el juego, pero se habló de si se uniría a Argentina o no.

Esto fue después de que se entregó la lista original y el ex jugador del Barcelona quedó fuera porque no estaba disponible para ellos. Según Infobae en Argentina, hay confirmación de fuentes que mencionan que Messi decidió quedarse en París y relajarse durante el parón internacional luego de una conversación que tuvo con el técnico de la selección Lionel Scaloni.

Argentina ya está clasificado para la Copa del Mundo, por lo que no hay necesidad de que pueda jugar y poner en riesgo su bienestar, especialmente después de haber tenido un duro brote de COVID en las últimas semanas.

El objetivo es tenerlo listo para marzo para las dos últimas eliminatorias y estar listo para un tramo crucial en el que será muy demandado en la Champions League.

