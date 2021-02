¿Cuántas veces a llegado Kansas City Chiefs a un Super Bowl?

Ha llegado el día. Hoy 7 de febrero de 2021 se llevará a cabo la final del Super Bowl LV 2021 entre los Tampa Bay Buccaneers, quienes jugarán como locales, frente a Kansas City Chiefs en el Raymond James Stadium de la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos.

El Super Bowl 2021 inicia a las 6:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PT / 5:30 Centro este 7 de febrero de 2021

Mientras llega la hora del partido de fútbol americano más esperado por los seguidores de la NFL, aquí te dejamos todo lo que debes de saber sobre los Kansas City Chiefs, y cuál ha sido su recorrido a lo largo de la historia del Super Bowl.

Los Kansas City Chiefs disputarán su cuarto Super Bowl en toda su historia.

La franquicia que nació en 1960, perteneció a la extinta American Football League (AFL), para ese momento el Super Bowl I vio enfrentarse al campeón de la AFL ante el de la NFL, por ello, los Jefes y los Green Bay disputaron la final el 15 de enero de 1967 en el Los Angeles Memorial Coliseum de California, final que perdieron por un marcador de 35-10 a favor del mítico Vince Lombardi, quienes comandado por Hank Stram, se impusieron antes los Chiefs.

Super Bowl I Recap: Chiefs vs. Packers | NFLIn the first AFL-NFL Champioship game, later dubbed Super Bowl I, Vince Lombardi and the Green Bay Packers were looking to affirm the belief that the NFL was superior to the upstart AFL. Subscribe to NFL: j.mp/1L0bVBu Subscribe to the NFL YouTube channel to see immediate in-game highlights from your favorite teams and players, daily… 2016-01-11T17:00:00Z

Tres años más tarde, en el Super Bowl IV del 11 de enero de 1970, los Kansas City Chiefs volvieron para enfrentar a los los Minnesota Vikings, final que terminaron ganado 7-23, en el Tulane Stadium de New Orleans, Louisiana. Los dirigidos por Hank Stram dominaron de manera contundente a los de Bud Grant, para quedarse con el trofeo.

Luego de esto, la National League se hizo con los derechos y quedó el formato de competición que se conoce hoy en día, logrando la unión de las dos ligas (AFL y NFL).

Super Bowl IV Recap: Vikings vs. Chiefs (#10) | Top 10 Upsets | NFLAlthough the AFL showed it could stand with the NFL in Super Bowl III, the perception of NFL dominance remained. Hank Stram and the Chiefs took their AFL pride seriously and walked into the fourth AFL-NFL Championship with an eye at forever banishing any question about the AFL's legitimacy. Subscribe to NFL: j.mp/1L0bVBu Subscribe to… 2016-01-11T17:15:00Z

Kansas City pasó 50 años sin clasificarse a un Super Bowl hasta que en el 2020 llegó a la final

Para la edición 54 que se disputó el 2 de febrero de 2020 en en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, los Kansas City se enfrentaron ante los San Francisco 49ers en el Super Bowl LIV. El juego terminó 31-20 y de la mano de Patrick Mahomes se consagraron como los nuevos y vigentes campeones de la NFL.

¿Cómo lograron llegar a la final del 2021?

Los Kansas City Chiefs pusieron su nombre en la final de este domingo, luego de que derrotaran 38-24 a los Buffalo Bills en el juego de campeonato de la Conferencia Americana de la NFL, gracias a una brillante participación del mariscal de campo Patrick Mahomes.

Ahora, este domingo 7 de febrero de 2021, en el Super Bowl LV disputarán la cuarta final de su historia, y tendrán la difícil tarea de lograr conseguir el bicampeonato, hazaña que muy pocos equipos han logrado.

