Juventus vs SPAL de Coppa Italia: LIVE STREAM

Este miércoles 27 de enero la Juventus de Andrea Pirlo, recibirá al SPAL por la Coppa Italia en el Allianz Stadium.

Previa Juventus vs SPAL

La Juve dominó al Genoa, 3-2 en el primer partido de los octavos de final antes de caer ante el Inter de Milán, 2-0, en el siguiente partido. Una victoria por 2-0 sobre el Nápoles en la final de la Supercoppa Italiana seguida de una victoria por 2-0 ante el Bolonia ha dejado a la Juventus aquí, y el equipo no da por sentado a sus rivales.

SPAL derrotó a Sassuolo en octavos de final, 2-0, y luego le propinaron a Reggiana una derrota por 2-0. Vienen de un empate 1-1 contra Cremonese el pasado domingo, y el entrenador de la Juve, Andrea Pirlo, dice que su equipo no va a pasar por alto al SPAL que viene en racha.

“Hay muchos riesgos porque nos enfrentamos a un equipo de la Serie B. Pero si nos fijamos en las copas extranjeras, el Bayern perdió ante un equipo de una división inferior, al igual que el Madrid ”, dijo Pirlo, según Juventus TV. “Tenemos que asumir que será un partido complicado. Necesitamos la máxima concentración porque queremos pasar. Es un buen equipo al que le va bien en Liga y Copa. Por supuesto, debemos tener cuidado porque el objetivo principal es pasar a la siguiente ronda. Es un muy buen equipo al que le gusta jugar al fútbol, ​​jugar con tres defensas y en ocasiones con tres delanteros o medio-delanteros. Es un equipo difícil de enfrentar, así que tendremos que dar lo mejor de nosotros para no perder”.

Rodrigo Bentancur se perderá el partido, según detalló Pirlo. “Seguro que Bentancur descansará porque el domingo jugó todo el partido con una herida en el pie”, dijo Pirlo. “Tuvimos que cogerle tres puntos, hizo un gran sacrificio y ahora necesitará unos días de descanso para absorber el hematoma”, dijo.

Aquí hay un vistazo a las alineaciones iniciales proyectadas para ambos equipos:

Juventus: Gianluigi Buffon, Radu Dragusin, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Wesley, Arthur, Federico Bernardeschi, Dejan Kulusevski, Manolo Portanova, Alvaro Morata.

SPAL: Etrit Berisha, Riccardo Spaltro, Francesco Vicari, Leonardo Sernicola, Loenzo Dickmann, Simone Missiroli, Alessandro Murgia, Marco D’Alessandro, Enrico Brignola, Federico Di Francesco, Sergio Floccari

