Juventus vs Porto de Champions League: ¿Cómo ver el Live Stream?

Regresa la UEFA Champions League, y este martes 9 de marzo, tendremos un encuentro emocionante, entre la Juventus de Turín de Andrea Pirlo que enfrentará en condición de local en el Allianz Stadium al Oporto de Portugal, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Serie que por el momento va ganando el Porto de Sérgio Conceição 2-1. ¿Remontará la Juventus?

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los de Andrea Pirlo llegan a este partido con la intención de darle vuelta al resultado y conseguir meterse en siguiente ronda de la Champions League en su propio estadio, luego de caer en el partido de ida 1-2, en donde el gol de Federico Chiesa revivió las esperanzas de Juventus al marcar faltando diez minutos de finalizar el partido. Un 1-0 le bastará a los de Pirlo para pasar de ronda.

La Juventus viene de golear 3-1 a la Lazio por la Serie A de Italia, sin embargo, el equipo de Cristiano Ronaldo, se encuentra tercero en la tabla de posiciones y 10 puntos por debajo del Inter de Milán, que es líder, algo inusual de la ‘Vecchia Signora’.

De no superar al Oporto, el conjunto turinés volverá a fracasar en Liga de Campeones luego de que en años anteriores saliera eliminado en octavos de final frente al Lyon y en cuartos de final contra el Ajax.

Para este partido el técnico no podrá contar con el argentino Paulo Dybala, quien está lesionado, el uruguayo Rodrigo Bentancur, quien es baja por coronavirus, ni con el brasileño Danilo Luiz Da Silva baja por sanción.

Por su parte el Porto de Sérgio Conceição va por la hazaña de eliminar a uno de los grandes equipos de Europa. Tras conseguir la victoria 1-2 como de local, tendrá que ratificar este resultado, pero de visitante, si quiere este en el sorteo de cuartos de final.

Los portugueses vienen de ganar durante el fin de semana 2-0 ante el Gil Vicente, siendo segundos en la tabla de clasificación. Sin embargo en este partido, el mexicano Tecatito Corona y el central portugués Pepe, tuvieron que ser sustituidos para evitar lesión y guardar a ambos jugadores para el encuentro de hoy de Champions League.

El Porto y la Juventus se han enfrentado en seis ocasiones, con un balance favorable para los italianos, quienes tienen cuatro victorias y dos derrotas. La penúltima vez que ambos se enfrentaron en Champions League fue en los octavos de final de la Temporada 2016-2017, cuando la Juve se impuso con un global de 3-0.

Aquí te dejamos el resumen del partido de ida de Champions League que quedó 1-2:

Porto vs Juventus 2-1 Extended Highlights || All Goals 2021 HD…Hi guys If you missed the Juventus match with Porto then don't worry these highlights from that match are all pleasant viewing Don't forget to subscribe to my channel so you don't miss the new videos Porto vs Juventus 2-1 HIGHTLIGHTS 2021-02-18T13:55:48Z

Posibles alineaciones

Juventus: Szczęsny; Juan Guillerm Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Arthur Melo , Ramsey; Alvaro Morata y Cristiano Ronaldo

Porto: Marchesín; Manafá, Pepe, Diogo Leite, Zaidu; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Corona; Taremi y Marega

¿A qué hora juegan Porto vs. Juventus?

El encuentro será el día martes 9 de marzo a las 15:00 horas del Este, 12:00 horas del pacífico, 14:00 p.m. hora del centro y 13:00 p.m. en Los Ángeles, horario de Estados Unidos.

¿Cómo ver el partido?

El partido por Champions League entre el Porto y la Juventus de Turín será transmitido en vivo en Estados Unidos por medio de las siguientes señales: SiriusXM FC, TUDN USA, TUDN.com, ZonaFutbol, UniMás, Univision NOW, CBS Sports Network, Paramount+, TUDNxtra y TUDN App de acuerdo a Live Soccer TV.

De igual manera puede disfrutar del encuentro de Champions por medio de FuboTV que cuenta con más de 90 canales de TV, entre ellos, TUDN, TUDNxtra, UniMas, Galavision y más de 100 canales de TV en FuboTV para ver la transmisión en vivo en inglés y español. También puede obtener el paquete de Fubo Latino y disfrutar de todos los partidos. Además, puede obtener siete días gratis de prueba.

Prueba gratis FuboTV

Una vez registrado en la plataforma, puede disfrutar del encuentro en vivo a través del sitio web por medio de su computadora, teléfono celular (Android o iPhone), tableta, Apple TV, y entre otros dispositivos compatibles con la APP.

Recuerde que FuboTV le brinda la opción de grabar el partido y disfrutarlo tres días después de que salga del aire, incluso si no lo graba.

El encuentro de Champions también lo podrá ver por medio de las plataformas digitales de CBS, el cual cuenta con una prueba gratis de siete días.

Prueba gratis CBS

Una vez registrado en CBS All-Access, puede ver todos los partidos de Champions League en vivo en la aplicación de CBS en Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, PlayStation 4, Samsung Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Los suscriptores de Amazon Prime pueden ver todo el contenido de CBS All-Access en el canal Prime CBS All-Access. Puede probar Amazon Prime y CBS Channel sin costo. Recuerde que puede obtener una prueba gratuita.

Prueba gratis Amazon Prime

Una vez registrado en el canal Prime CBS All-Access, puede ver todos los partidos de la Liga de Campeones en vivo a través de la aplicación Amazon Video en Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, Nvidia Shield, Xiaomi , Echo Show o Echo Spot, Xbox One, PlayStation 4, varios Smart TV, Android TV, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

