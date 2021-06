Jugador del Real Madrid planea deja su selección: ¿Quién es?

El partido entre Inglaterra y Alemania de los octavos de final de la Eurocopa será el último partido del volante del Real Madrid, Toni Kroos, con la selección germana. Este es uno de los primeros cambios que llega tras el final de la era de Joachim Löw con ese país.

Según publica el diario germano Bild, el centrocampista quien debuto en su selección en marzo del 2010 le pondrá punto y final a su etapa en la Die Mannschafft tras haber disputado 106 partidos como internacional y anotó 17 goles para enfocar los últimos años de su carrera en el Real Madrid.

Toni Kroos anunciará su decisión en los próximos días después de que su equipo haya quedado eliminado en los octavos de final de la Eurocopa a manos de Inglaterra en Wembley. El futbolista blanco ha sido uno de los jugadores más importantes de la última década en el combinado nacional, siendo pieza clave en el equipo que levantó la Copa del Mundo en Brasil en 2014. Kroos ha disputado tres Eurocopas y tres Mundiales con la selección.

Kroos ya había pensado en un momento retirarse se la selección de su país tras la destroza campaña que tuvo Alemania en el Mundial de Rusia en el que fueron eliminados en la fase de grupos.

El diario Bild ya avanzó el pasado mes de marzo que el centrocampista ya tenía decidido marcharse de la Mannschaft tras la disputa de la Eurocopa y parece que la noticia se confirmará en los próximos días.

Pero Löw habia dicho en conferencia del prensa que él no tenía por qué preocuparse ya que era pieza vital de ese equipo.

“Es un jugador de talla mundial y es muy importante para este equipo”, comentó en rueda de prensa al valorar su ausencia.

“Sabemos que podemos perder jugadores por lesiones pero confío en tener a todos disponibles en mayo porque en la Euro necesitaremos más de 11 jugadores titulares”, sentenció.

La intención del jugador, de 31 años, es centrar lo que son sus últimas temporadas en el Real Madrid ya que tiene contrato con la institución blanca hasta junio del 2023.

¿También se va Gündogan?

Otro jugador alemán que también está meditando la posibilidad de marcharse es el jugador del Manchester City, Ilkay Gündogan. Aunque ha rendido de manera muy alta con su equipo, en la selección ha sido otra cosa. El ex Borussia Dortmund que ya tiene 30 años de edad ha sufrido múltiples lesiones que lo han tenido fuera de los torneos del 2014 y del 2016.

De acuerdo al informe, Gündogan no ha decidido sobre su futuro internacional, pero sí ha insinuado que se quiere ir frente a sus compañeros de selección.

