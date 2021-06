Jugador de los Raiders indica que tiene que mejorar la defensiva: ¿Quién lo dijo?

Ya han pasado muchos años desde la última vez que It’s been a long time since the Las Vegas Raiders tuvieran una gran defensiva. Este no siempre ha sido un gran fuerte de la franquicia, pero varios de los mejores defensores en la historia de la NFL usaron la camiseta plata y negra. Hasta cuando el equipo ha tenido defensivas malas, siempre tuvieron al menos un o dos jugadores que asumían las carga.

Este no ha sido el caso durante las últimas temporadas. Khalil Mack supuestamente iba a ser el futuro de la defensiva de los Raiders pero lo cambiaron de equipo justo antes que llegara Jon Gruden. El equipo está desesperado por mejorar su defensiva, esa fue la razón por la cual el equipo no pudo entrar a la postemporada el año pasado. Maxx Crosby tiene la oportunidad de ser el jugador que hace la diferencia para los Raiders durante mucho tiempo. Él le envío un mensaje muy firme a la unidad defensiva mientras hablaba del trabajo que hacían en la temporada libre.





No hay más excusas para la defensiva de los Raiders

Durante los últimos años, los Raiders ham acumulado varios talentosos defensas. En los últimos tres drafts, el equipo ha usado cinco selecciones de primera o segunda ronda en jugadores defensivos, incluyendo una selección top-five. Ellos tienen talento con el cual trabajar, pero no lo han utilizado.

Paul Guenther fue destituido durante la temporada pasada y Gus Bradley ahora es el que tomará las riendas como coordinador defensivo. Tiene un currículo muy bueno y sería una mejoría a comparación de Guenther. Los Raiders también firmaron a jugadores que son muy capacesa como Yannick Ngakoue y Casey Hayward durante la temporada libre. No hay razón por la cual esta defensiva debe de mantenerse mediocre, que honestamente sería lo justo y necesario para que el equipo llegue a la postemporada si la ofensiva sigue siendo buena.

¿Quién será el que mejore a la defensiva esta temporada?

Los Raiders tienen a varios defensores jóvenes que tendrán la presión de rendir esta temporada. El que más sentirá esa presión es Johnathan Abram. El equipo seleccionó a tres profundos en este pasado draft. Aunque Abram fue una selección de primera ronda, su estilo de juego irresponsalbe no será aceptado de ahora en adelante.

Bradley ha tenido mucho éxito con los profundos durante su carrera y tiene planes para utilizar los talentos de Abram más que Guenther. En un mundo ideal, el joven profundo no estará en cobertura frecuentemente. estará cerca de la línea de golpeo. Esta podría ser la llave para abrir su potencial. Él tiene el talento y y trabaja de una manera que lo puede colocar dentro de la elite de la liga. Si Bradley puede darse cuenta de cómo colocarlo en las mejores posiciones para ser exitoso, Abram puede ser la revelación de los Raiders en el 2021.

