Jugador de los Lakers y Damian Lillard tienen conversa interesante en redes sociales

A principio de la temporada de la NBA, muy pocos equipos permitieron la presencia de fanáticos en los partidos. Ahora que la temporada regular está a punto de terminar, 29 de los 30 equipos permiten la asistencia de un número limitado de fanáticos en los juegos, entre ellos Los Angeles Lakers. El único equipo que no estaba permitiendo aficionados en los partidos eran los Portland Trail Blazers.

El equipo anunció el miércoles que finalmente permitirán la presencia de aficionados comenzando el 7 de mayo. Sin embargo, la NBA todavía tiene un asunto pendiente. Antes que se anunciara la noticia sobre la posibilidad de que los Trail Blazers comenzaran a permitir espectadores, el base estelar Damian Lillard se quejó en línea de que su equipo aún no podía jugar delante de sus aficionados. Aunque ese ya no es el caso, el veterano de los Lakers Jared Dudley ofreció un punto interesante. Los equipos como los Trail Blazers y los Lakers pueden permitir fanáticos pero no pueden tener tantos como equipos como los Utah Jazz. Dudley cree que esto podría causar algún tipo de ventaja injusta para ciertos equipos.

Def not right! When we played Utah they had like 8/9 thousand in the arena.. I bet they get 12/14k for playoffs.. Can’t have that wide of range.. I know NBA hands are tied but there’s def a competitive advantage esp since Portland has NO FANS.. https://t.co/8xpFcH7yvz — Jared Dudley (@JaredDudley619) May 4, 2021

Pareciera que Lillard está de acuerdo con las inquietudes de Dudley.

Cada equipo tendrá cierto número de aficionados cuando lleguen los playoffs, pero poder tener miles de fanáticos más podría ayudar a algunos equipos más que a otros. En verdad la NBA no puede hacer mucho al respecto, pero será interesante ver cómo se desempeñan los equipos que cuenten con la presencia de más fanáticos comparado a los que tengan menos.

A los Lakers no les preocupa la ventaja de localía

El año pasado, los Lakers estuvieron en el primer puesto en la conferencia del oeste, pero no importó mucho. Jugaron en estadios vacios en Orlando, Florida. Esto evidentemente no los afectó, ya que terminaron ganando el campeonato. Este año, la ventaja de localía será un factor determinante ya que los equipos contarán con la presencia de sus fanáticos. Sin embargo, los Lakers no parecen estar preocupados por esto. Kyle Kuzma recientememte dejó bien claro que el equipo realmente no necesita la ventaja de local.

“Creo que la clasificación importa para muchos otros equipos de la liga ; no creo que importe mucho para nosotros”, dijo Kuzma, vía Silver Screen & Roll. “Obviamente estamos cayendo (en la tabla) y tenemos que encontrarle la vuelta … Solo nos quedan 12 partidos y tenemos que seguir hacia adelante y tratar de resolverlo. AD tiene que regresar a estar en forma y tenemos que ganar.”

¿Están los Lakers listos para los playoffs?

Los Lakers están atravesando una mala racha ahora mismo, pero la gente parece olvidar que el equipo tampoco se veía muy bien antes de los playoffs el año pasado. De hecho algunos analistas predecían la derrota de Los Ángeles en el primera ronda de los playoffs contra los Trail Blazers. Esto no solo no ocurrió sino que los Lakers dominaron los playoffs, perdiendo solo cinco partidos en la ruta hacia el título.

En cuanto a esta temporada, Los Angeles definitivamente no parecen en absoluto estar listos para los playoffs. LeBron James está lesionado y Anthony Davis no parece el mismo. Dicho esto, es completamente posible que hagan un click en los playoffs. Es fácil no jugar al más alto nivel durante la temporada regular cuando eres el campeón defensor. Quizás el equipo simplemente no ha tenido esa urgencia este año. Es difícil saber si los Lakers estarán listos para los playoffs, pero también es complicado apostar contra ellos si LeBron puede jugar.

