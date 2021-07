Jugador de Barcelona va a las redes sociales para hacer acusación grave: ¿Qué ocurrió?

El racismo en el fútbol europeo ha estado prevalente durante varios años y parece no desaparecer pronto. Aunque se han hechos algunas de las campañas creadas con concientizar y educar a los fanáticos con el deseo de reducir estos comportamientos, han hecho poco y nada en ese respecto. En algunos casos, las palabras y amenzas terminan siendo vacías por parte de los dirigentes y los que mandan en el fútbol. Ahora le toca sufrirlo a un jugador del Barcelona.

Por eso es fácil para varios en redes sociales salir e insultar a personas através de pseudónimos y cuentas anónimas sin tener ningún tipo de consecuencia. En algunos países, estas personas ni sufren algún tipo de repercusión legal y cargos criminales.

Ilaix no ha sido el único jugador del Barcelona que ha tenido que pasar por eventos racistas. Esto le ha pasado a Samuel Eto’o y este ha sido muy vocal sobre este tipo de actitud que ha existido en España.





Samuel Eto'o y su lucha contra el racismo El ganador de la Medalla Europea a la Tolerancia de 2015 habla con CNN sobre su lucha contra el racismo y un incidente en una joyería en Londres. Suscríbete a nuestro canal en YouTube: bit.ly/15NWkSN Dale a "Me gusta" en Facebook: Facebook.com/cnnee Síguenos en Twitter: Twitter.com/cnnee CNN en Español en Pinterest: Pinterest.com/cnnee CNN en Español… 2015-03-13T16:33:01Z

También le ocurrió a Dani Alves en una cancha.





Dani Alves bites the racism Dani Alves bites the racism SUSCRIBETE AL MEJOR CANAL HD La Liga | Dani Alves bites the racism Villarreal CF – FC Barcelona 35th Round La Liga youtube.com/playlist?list=PLKj1QUtwqLN9o_Hls9Si8r7Wr-z69HybR Youtube: goo.gl/Cp0tC Facebook: facebook.com/laliga.channel Twitter: @La_Liga_TV Google+: goo.gl/46Py9 2014-04-28T13:08:14Z

Ahí está la gran diferencia. A estos les pasó en el terreno de juego, no en redes sociales en el medio de un periodo de negociaciones entre el jugador de 18 años y la entidad catalana.

Lo de Ilaix ha sido algo normalizado ya que es algo que chicos como él sufren casi de manera cotidiana en redes sociales.

“Nadie quiere a un negro como tú”, “Mono asqueroso” o “Si te veo, te apuñalo”, son algunas de las frases racistas que ha debido leer el centrocampista azulgrana por no haber llegado todavía a un acuerdo de renovación.

¿Cómo quedan las negociaciones?

Ambos lados se han acercado de a poco a un eventual acuerdo. De acuerdo a un informe de Mundo Deportivo, los dos tienen la intención de seguir negociando en las próximas semanas para que Ilaix Moriba continue como jugador del primer equipo azulgrana. Lo que se busca son maneras para poder ofrecer un contrato competitivo y a la vez poder estar dentro de los límites económicos del club previo al comienzo de la nueva temporada.

La última propuesta era la que convenció al jugador y su entorno. El club catalán, que quería blindar a Ilaix, de 18 años, le ha ofrecido alargar su vínculo tres años más. De esta manera, le ofrecen al jugador poder demostrar su potencial en el primer equipo, donde tiene la confianza total de Ronald Koeman, y poder renegociar su salario de nuevo tras tres temporadas en la élite, con la sartén por el mango y con tan solo 20-21 años.

Entonces, en 2024, se espera que el contexto económico en el FC Barcelona haya mejorado considerablemente. Tanto como se espera que haya crecido Ilaix Moriba, jugador por el que el Barça ya hizo un esfuerzo más que notable cuando le renovó en 2019.

