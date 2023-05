Jorge Masvidal defendió a Nate Diaz y le recomendó un abogado para su caso

La superestrella de las artes marciales mixtas, Nate Díaz, enfrenta un cargo de agresión en segundo grado, y Jorge Masvidal recomendó a un abogado de renombre para que lo represente.

Aunque los dos tienen una acalorada rivalidad que surgió cuando compartieron el octágono en 2019, Masvidal le dijo a MMA Junkie que el famoso abogado Brad Cohan estaba a solo una llamada de Díaz. Díaz se encuentra actualmente en libertad bajo fianza de $ 10,000 después de entregarse a la policía de Nueva Orleans el jueves por la mañana. Fue acusado de delito grave después de que un video se volviera viral de él asfixiando a un hombre en una calle de la ciudad el fin de semana pasado.

Unos días después, la policía emitió un comunicado en el que revelaba que a Díaz se le había emitido una orden de arresto. Bueno, Masvidal, quien actualmente está involucrado en una batalla legal con Colby Covington después de que fue acusado de golpear a “Chaos” varias veces afuera de un restaurante en Miami el año pasado, apoyó a Díaz.

“Nate Diaz, si ves esto, tengo un abogado de primer nivel en el país que quiere representarte”, dijo Masvidal. “Su nombre es Brad Cohan. Haz que tu gente se ponga en contacto con él. Él quiere cuidar de ti. El tipo es el hombre. Acabo de recordar que me ha dicho eso. No hablo con Nate Diaz, pero mis muchachos en MMA Junkie pueden darle el mensaje. Brad Cohan es el hombre”.

En particular, Cohan representó a Lil Wayne y Kodack Black cuando recibieron el indulto del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en 2021.

Masvidal dijo: ‘Tienes que respetar cada amenaza’ con respecto a las acciones de Díaz

Nate Diaz choked out Logan Paul’s lookalike in New Orleans brawl pic.twitter.com/o3Fgs5tDB0 — Bloody Elbow (@BloodyElbow) April 22, 2023

El influencer de TikTok, Rodney Petersen, ha sido identificado como el hombre que Díaz estranguló hasta dejarlo inconsciente después de un evento de Misfits Boxing. Díaz afirmó en un comunicado que sus acciones fueron producto de la autodefensa, y el video del incidente muestra a Petersen acercándose a Díaz antes de que los dos se involucraran.

“Lo que me pareció es que este tipo se abalanzó sobre Nate, y tienes que respetar cada amenaza”, continuó Masvidal.

“Parecía que era en defensa propia. Pero no lo sé. No vi el video completo, solo vi un ángulo de mierda, así que no quiero decir demasiado. Solo quiero decir: no puedes atropellar a la gente. No puedes violar el espacio personal de las personas y sentir que es genial salirse con la suya. Tan bueno como una máquina de patear traseros como soy, les doy a todos su espacio personal. No invada a nadie, incluso si tengo que preguntar: ‘¿Dónde está la parada del tren?’ o algo así, lo hago desde una distancia segura. No quieres estar invadiendo el espacio porque simplemente no lo sabes”.

El equipo de Díaz dice que trabajarán para probar su inocencia

En una declaración proporcionada a MMA Junkie, el representante de Díaz, Zach Rosenfield, dijo que el equipo del luchador estaba reuniendo pruebas de que se estaba defendiendo.

“Nate se entregó voluntariamente al Departamento de Policía de Nueva Orleans esta mañana aproximadamente a las 7:10 a.m. CT”, dijo Rosenfield. “Seguimos ansiosos por presentar todas las pruebas y videos que muestran que Nate actuó en defensa propia”.

La agresión en segundo grado es un cargo de delito grave en Luisiana y conlleva hasta ocho años de prisión, así como la posibilidad de trabajos forzados y una multa de más de $2000, según el bufete de abogados Ambeau.

