Jorge Masvidal: Cinco datos que debes conocer

El contendiente de peso wélter de la UFC, Jorge Masvidal, es uno de los personajes más coloridos de esta categoría de artes marciales mixtas que cambia constantemente de figuras.

Masvidal ha peleado frente a los más grandes de la división, ha coleccionado momentos memorables e incluso ha hecho campaña para que se cree el cinturón para el peleador “más hijo de p**a de todos”. Convenció a la UFC que le permitieran a él y a Nate Díaz a encabezar una llave histórica en Nueva York, en la cual el ganador sería coronado como el campeón BMF.

Masvidal ganó por un abandono médico controvertido y luego le ofreció la revancha a Díaz.

“Le acabo de decir a Nate… ´repitamos esto´”, Masvidal dijo en el octágono luego de la pelea (h/t Yahoo! Sports). “Vamos a repetir esto, Nueva York, no se preocupen. Volveremos a pelear”.

Esa revancha todavía no se ha llevado a cabo.

Aunque esté pasando por una racha perdedora, sigue siendo uno de los luchadores más populares de la era moderna de la UFC. Su personalidad extravagante lo lleva a tener peleas salvajes y entrevistas post peleas aún más locas.

Masvidal vive en el sur de la Florida y lleva su herencia cubana con orgullo, generalmente plasma su cultura en su ropa, sus provocaciones y hasta en sus tendencias políticas.

No es ajeno a lo controvertido ya que ha sido ligado a las ideas de Donald Trump, provocaciones cuestionables y excentricidades post peleas controvertidas.

Aquí tienen lo que necesitan saber acerca de Jorge Masvidal:

1. Masvidal le mandó un mensaje a Jake Paul: “No tengo dinero”

Todos saben que las peleas de Jake Paul les generan grandes ingresos a sus rivales, y Masvidal no es idiota. Por eso, cuando le envió un mensaje durante la transmisión de la llave de Evander Holyfield vs. Vitor Belfort, no generó mucha sorpresa.

“Ya que esta pelea [Holyfield vs. Belfort será] rápida, voy a hacer un breve anuncio porque no tengo dinero en este momento y lo necesito”, dijo Jorge (h/t Sportskeeda). “Escuché que los hermanos Paul… podría recibir un buen trato. Si vengo aquí les daré una paliza. Así que, UFC, hablen con Triller. Triller, habla con la UFC. ¡Vamos!”

Masvidal estuvo en el lugar ayudando a su amigo, el ex presidente Donald Trump, hacer de comentarista de color para la pelea.

A Paul le había interesado la pelea. Sabiendo que Masvidal seguía bajo contrato con la UFC, le ofreció un acuerdo.

Paul había propuesto dos peleas: El contra Masvidal y Amanda Serrano frente a Amanda Nunes. Si Paul ganaba, se le debía permitir pelear frente a cualquier luchador de la UFC más adelante. Si ganaba Masvidal, Paul había prometido “no volver a meterse con el negocio explotador” de White.

White nunca estuvo de acuerdo con eso.

“Masvidal pesa 170 libras”, White le dijo al Daily Telegraph. “Le gusta pelear con los de ese peso. Pelea con alguien de tu propio tamaño. Anderson Silva no tiene contrato, tiene 46 años -te gusta pelear con gente de esa edad- es de tu tamaño y hasta está ganando peleas. Si ven el historial de Jake Paul, Jake Paul solo pelea frente a jugadores de baloncesto sin experiencia en lucha o contra luchadores acabados más viejos que no han ganado en años. Anderson Silva ha estado boxeando, ha ganado algunas peleas, tiene 46 años y está en tu misma categoría. Ahí tienes. Es una pelea obvia. Pelea contra Anderson Silva.

Parece que Masvidal no tendrá suerte.

2. Masvidal cree que es un ´desastre´ lo que ganan los luchadores hoy en día

Lo que cobran los luchadores de la UFC es un tema candente. Desde Jake Paul a Jared Cannonier, y ahora Masvidal, todos están hablando acerca del poco dinero que ganan los luchadores de la UFC.

“Los luchadores son criaturas individuales”, Masvidal dijo en The MMA Hour. “Tendríamos que juntarnos todos en un mismo lugar y querer el bien común para poder sentarnos a hablar. Y poder hacer eso ya presenta un problema.

La paga de los luchadores es un tema complicado porque no divulgan todos los datos. La Comisión Atlética del Estado de Nevada dejó de divulgar las carteras de los luchadores en 2020, dejando consternados a los medios. También es muy distinta la forma, ya que depende del luchador, el oponente, y la llave. Por ejemplo, Conor McGregor, quien fue nombrado el atleta mejor pago del año pasado por la revista Forbes, gana la mayoría de su dinero por los ingresos del pay-per-view y patrocinios, mientras que los luchadores de nivel más bajo cobran decenas de miles de dólares por lucha, pero mucho de ese dinero se usa para cubrir sus gastos.

Según el International Business Times, “en 2020, el promedio de ingresos por luchador fue de 147,965 dólares”. También dijeron que solo 219 luchadores (menos del 38 por ciento del total) ganaron arriba de cien mil.

Algunos luchadores ganan menos quince mil dólares por pelea.

El último monto divulgado por una pelea de Masdival fue por su pelea frente a Kamaru Usman, en el UFC 251, en la cual ganó 1,313,333 dólares. Esta cifra puede sonar buena, pero en la NFL el promedio es de dos millones, sin contar patrocinios.

Hace mucho que la UFC está en la mira por la cantidad de dinero que se les paga a los luchadores, a comparación de sus ingresos. Y eso es algo que Masvidal conoce muy bien.

“Creo que en el futuro algo va a pasar, pero no sé qué”, dijo. “Espero que más personas mencionen esto, porque creo que está muy mal. Creo que acaban de anunciar los porcentajes de dinero para los luchadores para Bellator y otras categorías. Pagan muchísimo más. Es una locura”.

3. La frase “tres porciones y una bebida” de Jorge Masvidal se convirtió en una de las frases más icónicas en la historia de la UFC





En 2019, Masvidal dio una entrevista que quedará en la infamia.

Masvidal acababa de ganar su pelea frente a Darren Till en el evento UFC 147, en Londres. Estaba entre bastidores siendo entrevistado cuando otro luchador, Leon Edwards, apareció en el lugar. Hubo un intercambio de palabras y Masvidal atacó a Edwards. Lo golpeó con bastante fuerza y dejó sangrando a Edwards. Todo fue captado por varias cámaras e inmediatamente se transformó en el tema de la noche.

Luego, Masvidal habló con Brett Okamoto, de ESPN, y toda la situación se volvió icónica.

“Eres lo que eres, y eres un perdedor, amigo”, dijo Masvidal. “No iba a poder golpearme. Así que le di tres porciones y una bebida y luego me fui de ahí. Y luego algunos de sus amigos quisieron golpearme por sorpresa, pero cometieron un gran error”.

Esa frase ha estado ligada a Masvidal desde entonces.

Se crearon camisetas con la frase e incluso se encuentra en el diccionario de jergas, Urban Dictionary, gracias a Masvidal, que continúa inventando comentarios ingeniosos.

Edwards vs Masvidal es una pelea que la afición aún quiere que suceda.

4. Masvidal apoya a Donald Trump, “usted es un BMF, señor”

I knew @realDonaldTrump was legit when his son @DonaldJTrumpJr told me we share the same diet plan. Good food. Good hair. Good riddance socialism. pic.twitter.com/kLBvvPGAtl — Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) October 12, 2020

El apoyo de Masvidal al ex presidente Trump ha sido férreo.

Tanto que Masvidal amenazó dejar las redes sociales luego de que el presidente fuera expulsado de Twitter por “riesgo a más incitación de violencia”. Masvidal tuiteó ´hay pocos lugares de los cuales no me han echado, y desde que han expulsado de Twitter a toda la gente interesante… mano dada vuelta y el dedo índice extendido [fundador de Twitter] @ seguiré al líder. De aquí me voy”.

Pero no termina ahí el apoyo de Masvidal.

Ambos se han enviado tuits de apoyo mutuo, con Masvidal expresando su admiración por Trump. “Mi honor y mi compromiso con el país del cual mi padre arriesgó su vida escapando de los comunistas”, tuiteó. “Lo he dicho antes y volveré a decirlo, usted es un BMF, señor”.

Masvidal también se fue de gira con Donald Trump hijo para hacer campaña a favor de Trump padre antes de lo que terminó siendo una elección fallida para retener el poder.

Masvidal ha dicho muchas veces que su apoyo a Trump proviene de la historia de su familia con el régimen comunista en Cuba.

Es común que los luchadores de la UFC apoyen a Trump, ya que White ha dicho que el apoyo de Trump a la UFC ha sido uno de los puntos de inflexión para la categoría. Otros luchadores como Colby Covington, Michael Chandler y Aljamain Sterling han hecho comentarios pro Trump en los últimos años.

Trump fue el primer presidente en actividad en estar entre el público para una pelea de la UFC, y por supuesto que estuvo presente para el evento estelar que tenía Masdival peleando por el título de BMF en Nueva York.

5. Masvidal supo a los diez años que ganaría dinero peleando





Masvidal no se hizo famoso por sus peleas en el octágono, sino por sus videos con Kimbo Slice peleando en la calle.

“Entrenaba en el mismo gimnasio que Kimbo”, dijo Masvidal en un video que hizo poco antes del evento de 244 de la UFC. “Se comunicó con nosotros y me preguntó si “quería pelear con él. Le dije que por supuesto. Me llamo a la semana”.

Esas peleas hicieron conocido a Masvidal y lo consolidaron como un luchador puro, dispuesto a pelear con cualquier y en cualquier lugar.

Su rival, conocido como Ray, fue un mastodonte de 200 libras, pero Masvidal lo destrozó. A partir de ahí, Masvidal empezó a pelear por dinero en categorías como Bodog Fight, AFC y Bellator. Gracias a grandes desempeños recaló en la UFC y se convirtió en uno de los luchadores más fascinantes de peso wélter.

Su cabellera larga y fluída junto con su experiencia en lucha callejera han hecho que sus fanáticos lo llamasen “Jesús Callejero”, creando memes acerca de sus peleas y su apariencia.

“No estoy mucho en internet, así que no veo estas cosas hasta que alguien me las muestra”, dijo en una entrevista con Cageside Press. “No soy Jesús en absoluto, y no quiero que nadie me odie por estos memes. Bautizo a gente con estas manos, pero no soy Dios. En absoluto”.

