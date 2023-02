Jordi Alba sobre su rol en el Barça: “No estoy teniendo los minutos que quisiera”

El defensa del FC Barcelona Jordi Alba ha enviado un fuerte mensaje al entrenador Xavi después de perder su lugar habitual en el XI inicial ante el impresionante defensor adolescente Alejandro Balde.

Alba ha dicho a Universo Valdano que no está contento con su tiempo de juego en el Camp Nou esta temporada después de haber sido titular en solo 9 de los 21 partidos de Liga del Barcelona en lo que va de temporada, según informa Sport.

“No estoy teniendo los minutos que me gustaría, pero estoy haciendo mi trabajo y tengo otro rol con mis compañeros. Todos siempre queremos y pensamos que podemos jugar más. Me siento bien, estoy orgulloso, de tener la cabeza bien”, dijo. “Sé lo que soy como jugador, lo que he dado y lo que puedo dar. Me siento fuerte, cuando te sientes bien mental y físicamente, todo es más fácil. Ahora soy mejor jugador que hace diez años”.

Balde parece haberle ganado la carrera a Jordi Alba en el orden jerárquico y ha sido titular 16 veces en la liga para el Barça. El adolescente recibió muchos elogios de Xavi, quien describió al joven como “un placer de ver”.

El adolescente ha dicho que está contento de que Xavi confíe en él esta temporada, diciendo que es un jugador más “explosivo” que Alba y Marcos Alonso, que son las otras opciones de lateral izquierdo del club.

¿Qué sigue para Alba?

Es posible que el veterano de Barcelona tenga que acostumbrarse a la vida en el banquillo, ya que Balde continúa impresionando en La Liga. Se espera que los catalanes entreguen al adolescente un contrato a largo plazo en breve que lo mantendrá en el Camp Nou hasta 2027. Alonso ya ha recibido un nuevo contrato de un año.

El acuerdo actual de Alba se extiende hasta 2024 y ya ha dicho que planea ver su acuerdo actual, pero que “será el primero en irse” si se considera que supera los requisitos en el Camp Nou.

El Barcelona ya se ha despedido de Gerard Piqué esta temporada. El defensa colgó las botas en noviembre tras perder su puesto en el once inicial a las órdenes de Xavi. El capitán Sergio Busquets podría ser el próximo veterano en irse.

El mediocampista de 34 años no tiene contrato al final de la temporada y aún no ha confirmado su próximo movimiento. Podría irse con una transferencia gratuita si no acepta una extensión.

Xavi habla del papel de Alba

Es posible que Xavi no elija a Alba de forma habitual, pero advirtió al defensa en una rueda de prensa antes de la victoria sobre el Sevilla en septiembre que tendría que luchar por su lugar en el equipo.

“Jordi es un jugador más de la plantilla. Será importante para nosotros. Es un jugador clave, con su experiencia y su talento, su compromiso con el grupo. Como capitán no tengo quejas”, explicó. Jugará seguro, habrá lesiones y sanciones, así que ningún jugador está a salvo de todo. Los jugadores que jugarán serán los que estén en mejores condiciones. Se basará en la meritocracia. Mira los títulos que ha ganado. Queremos asegurarnos de que el equipo se beneficie de todos los jugadores”.

Xavi ha cumplido su palabra y no cabe duda de que Balde se ha merecido el tiempo de juego que ha recibido esta temporada. Alba sabrá que se enfrenta a una verdadera batalla por los minutos si se queda en el club más allá del final de esta temporada.

