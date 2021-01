Jordi Alba reconoce que “es uno de los jugadores más odiados del fútbol”

El lateral izquierdo del Barcelona, ​​Jordi Alba, ha asegurado que es “muy molesto” y uno de los “jugadores más odiados del fútbol” y también ha hablado de su relación con el capitán Lionel Messi en el Camp Nou.

El jugador de 31 años tiene fama de farsante y le dijo a El Día Después de Movistar que es consciente de que su comportamiento no ha ido bien con rivales y seguidores, según informa Sport:

“Sé que soy uno de los jugadores más odiados del fútbol. Pero es mi forma de jugar. Eso me ha llevado al lugar donde estoy hoy. Fuera soy una persona humilde y valoro todo. Jordi el jugador no tiene nada que ver con Jordi la persona. Aunque, a veces sé que soy muy molesto y entiendo por qué me odian.”

😅🤣 Jordi Alba, en #ElDíaDespués: "Creo que soy de los jugadores más odiados del fútbol". pic.twitter.com/KDcOlWa5yF — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) January 25, 2021

Puede que Alba no sea del agrado de todos, pero no se puede negar que ha sido un jugador importante para el Barcelona. El defensa ha ganado cinco títulos de Liga, la Champions y cuatro veces la Copa del Rey durante su paso por el Camp Nou.

Alba habla de Messi

Una parte clave del juego de Alba ha sido su relación en el campo con Messi. Los dos jugadores tienen una gran química, lo que significa que Alba es una fuente habitual de ocasiones y goles para Messi.

Sin embargo, Alba insiste en que el dúo no trabaja particularmente en su conexión en el campo de entrenamiento, pero admitió que están continuamente buscándose el uno al otro en el campo:

“Leo y yo nos buscamos mucho. Si se la doy, sé que puede generar peligro o marcar, y siempre trato de buscarlo. Aunque los rivales nos conocen cada día mejor y ahora también intento dársela a otros compañeros. No es algo en lo que trabajemos, sucede por sí solo.”

Messi vuelve a ser el máximo goleador del Barcelona en lo que va de temporada con 14 goles en todas las competiciones, mientras que Alba ya suma cinco asistencias para los catalanes.

Alba, en forma con el Barcelona

Ha sido una temporada de menos a más hasta ahora para el Barcelona, ​​que tuvo un comienzo decepcionante en la temporada 2020-21 con el nuevo entrenador Ronald Koeman, pero ha respondido y actualmente lleva nueve partidos invictos en La Liga.

Alba admite que ha sido un momento difícil, pero cree que su equipo está mejorando y puede seguir luchando por el título de liga en la segunda mitad de la temporada:

“Lo que tuvimos en los últimos años no era normal. El Barça ha fichado a jóvenes que se van integrando a la gente que todavía está en el club. Ha sido un poco difícil, pero lo estamos haciendo mejor y estamos en la lucha por el título de liga. Cada vez nos sentimos mejor, aunque el Atlético lo está haciendo muy bien.”

Sin embargo, el equipo tiene mucho trabajo que hacer si quiere negar el título al Atlético. Los rojiblancos ya tienen 10 puntos de ventaja sobre el Barcelona y tienen un partido menos que sus rivales.