Jordi Alba habló de su futuro: “No me queda mucho tiempo en el Barça”

El veterano del FC Barcelona Jordi Alba ha admitido que es muy consciente de que está llegando al final de su tiempo con los gigantes catalanes después de más de una década en el primer equipo en el Camp Nou.

Alba comenzó su carrera juvenil en el Barcelona, pero siguió adelante antes de regresar en 2012 y disfrutar de un gran éxito, ganando cinco títulos de liga, la Liga de Campeones y la Copa del Rey cinco veces.

El lateral izquierdo acaba de celebrar su 34 cumpleaños y sabe que se acerca el momento de colgar por fin las botas y despedirse del Barcelona, tal y como informa Diario Sport.

“Me siento bien, pero tengo claro que no me queda mucho tiempo. El Barça es un club muy exigente, pero me quedan muchos años de fútbol. Tengo este año y otro más en el Barça y luego ya veremos”, dijo. “Jugué con Joaquín en Valencia y todavía tiene 40 años. El desgaste no es solo físico, sino mental, hasta que el cuerpo dice basta, seguro. Hablo con compañeros y no es fácil, porque llevas toda la vida haciendo esto. Hay compañeros que me dicen que dicen que se levantan por la mañana y no saben qué hacer”.

Alba tiene contrato con el Barcelona hasta 2024, pero ya no es titular garantizado en el Barcelona. El veterano ha sido enviado a la banca durante la campaña actual por el adolescente Alejandro Balde, quien ha sido descrito como “la revelación de la temporada” por el técnico Xavi.

¿Fin de una era en el Barcelona?

El Barcelona ya se ha despedido de grandes en los últimos años. Andrés Iniesta se mudó para terminar su carrera en Japón, mientras que Lionel Messi partió en una transferencia gratuita para Paris Saint-Germain.

Gerard Piqué ya se ha despedido de esta temporada. El central optó por anunciar su retirada a mitad de campaña tras perder su puesto en el once inicial a las órdenes de Xavi.

Alba y el capitán Sergio Busquets podrían ser los siguientes. El mediocampista no tiene contrato al final de la temporada y aún no ha llegado a un nuevo acuerdo. Mientras tanto, el Barça también puede intentar fichar a Alba en verano como parte de un ejercicio de reducción de costes, según informa Sport.

Los catalanes están bajo presión para recortar la masa salarial y le deben al Alba unos 38 millones de euros la próxima temporada en salarios y pagos aplazados. Es una suma considerable, especialmente para un jugador que ya no es la primera opción.

¿Se irá Alba?

Queda por ver cuándo Alba se irá del Barcelona, aunque el internacional español ha dicho anteriormente que será el “primero en irse” si decide que ya no está al nivel que requieren los culés.

Alba ya ha admitido que “no tiene los minutos” que le gustaría después de verse obligado a jugar un papel secundario para Balde. El veterano solo ha disputado 10 partidos ligueros, mientras que Balde ha hecho el doble.

Balde también ha ocupado el lugar de Alba en la selección española. El adolescente ha sido convocado a la última convocatoria para las eliminatorias de la Eurocopa 2024 ante Noruega y Escocia, mientras que Alba se ha quedado en casa.

Parece que hay pocas dudas de que Balde es el lateral izquierdo de primera elección en Barcelona y ha superado a Alba en la cuenta. Xavi también cuenta con Marco Alonso en la plantilla y ya ha ampliado el contrato del defensa esta temporada, lo que también puede suponer una mala noticia para Alba.

