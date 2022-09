Jordi Alba se pronunció sobre su complicada situación en el Barça ¿Qué dijo?

El defensa del FC Barcelona Jordi Alba ha criticado al club después de que surgieran rumores el día de la fecha límite que afirmaban que los gigantes catalanes habían acordado prestar al lateral izquierdo al Inter de la Serie A.

El internacional español de 33 años acabó quedándose en el Camp Nou y ahora ha sido preguntado por las especulaciones en un acto promocional el jueves 8 de septiembre, según informa Diario Sport.

#FCB 🔵🔴 💣 Jordi Alba se despacha a gusto: 🗣️ "Yo siempre voy de cara. No todo el mundo lo hace pero yo soy así. Pero a mí, a estas alturas, ya no me sorprende en el mundo del fútbol" 💥 "No tengo más q decir, aunque me gustaría decir más" 📹 @DBR8 pic.twitter.com/OkajrOs6MP — Diario SPORT (@sport) September 8, 2022

Alba dejó claro que no estaba contento con la situación pero se mostró reacio a compartir sus verdaderos sentimientos sobre el tema.

“Siempre voy de frente. No todo el mundo lo hace, pero yo soy así. Pero a estas alturas ya no me sorprende en el mundo del fútbol”, dijo. “No tengo nada más que decir, aunque me gustaría decir más”.

Alba comenzó el primer partido de la nueva temporada de La Liga contra el Rayo Vallecano, pero desde entonces ha sido enviado a la banca por el entrenador Xavi a favor del defensa Alejandro Balde, de 18 años.

Alba ‘100%’ comprometido con el equipo

Le preguntan a Jordi Alba si le molestó que el Barça negociara con el Inter de Milán en las últimas horas de mercado. Esta es su respuesta: 👇 pic.twitter.com/d5An98gzZU — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) September 8, 2022

El defensa del Barcelona también insistió en que sigue totalmente comprometido con el Barcelona a pesar de los rumores sobre un movimiento y su falta de tiempo de juego esta temporada.

“Te puedo decir que en mi pensamiento siempre ha estado estar en el Barcelona, me veo capacitado para estar aquí los años que me quedan de contrato”, añadió. “He mostrado mucho compromiso con el club, compañeros y al final la decisión es del club, son los que son y hay muchos intereses. Mi compromiso es al cien por cien y ya está”.

Alba volvió a estar en el once inicial la última vez que jugó contra el Viktoria Plzen en la Liga de Campeones cuando Xavi rotó a su equipo. El técnico hizo seis cambios y vio al Barça ganar por 5-1 en el Camp Nou.

¿Más tiempo en el banco para Alba?

🗣 Xavi: "Jordi Alba es un líder, nos ayudará muchísimo tanto si juega como si no" pic.twitter.com/CFd0js2nLG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 2, 2022

El veterano ahora enfrenta aún más competencia por su lugar, luego de la llegada de Marcos Alonso en una transferencia libre. El ex del Chelsea llegó al final de la ventana de fichajes y competirá con Balde y Alba por el lateral izquierdo.

Alba dice que no tiene que probarse a sí mismo, pero que está dispuesto a ayudar de otras maneras si su entrenador no lo selecciona el día del partido.

“No tengo que reivindicarme, llevo muchos años en el club, también he pasado por momentos en los que no he jugado y siempre intento jugar, estar lo mejor posible”, añadió. . “Ahora no he tenido esos minutos, más en el banquillo que jugando, pero trato de animar al grupo todo lo que puedo. Llevo muchos años y el ambiente es extraordinario. Cuando tengo que jugar como ayer, ayudar al equipo, nunca me he quejado. Espero poder jugar muchos partidos, me llevo bien, intento trabajar, intento que los jóvenes sean cada vez mejores”.

Alba tiene contrato con el Barcelona hasta 2024 y será interesante ver cuánto tiempo de juego ve esta temporada. Balde ha estado en buena forma en las primeras semanas de la campaña, mientras que Alonso es un defensor experimentado que también estará ansioso por causar impacto en el Camp Nou.

