Jon Jones está mal tras la separación con su novia: ¿Volverá a pelear en la UFC?

El ex campeón de peso semipesado de la UFC Jon Jones ha tenido un par de meses difíciles, y el panorama del luchador es peor de lo que los fanáticos pensaron en un principio.

“Bones” escribió el 23 de febrero de 2022 que su prometida lo dejó hace dos meses y que ella “no regresará”.

“Mi prometida me dejó hace unos dos meses, hoy determinó que no regresará”, tuiteó Jones. “Si odias a Jon Jones, haz un brindis, me siento como el demonio”. Borró el tuit un poco más tarde, pero puedes ver una captura de pantalla a continuación:

El tuit de Bones se produjo un día después de que se publicaran imágenes de su arresto en Las Vegas, Nevada, el 24 de septiembre de 2021. Horas después de su entrada al Salón de la Fama de la UFC por su pelea con Alexander Gustafsson en el marco de la UFC 165 en septiembre de 2013, Jones fue arrestado y acusado de un delito menor de violencia doméstica y manipulación o daño de un vehículo, un delito grave.

Jones no se opuso al “cargo de delito menor por destruir la propiedad de otro y acordó pagar $750 como restitución”, según Las Vegas Review-Journal, y los dos cargos originales fueron desestimados. Bones también tuvo que participar de un curso de manejo de la ira como parte del acuerdo al que llegó, informó el medio.

Bones fue acusado de tirar del cabello de su prometida y darle un cabezazo a un vehículo de la policía. Las imágenes de la cámara de la fuerza fueron compartidas por Las Vegas Review-Journal, y muestran a Bones golpeando el capó de una patrulla con la cabeza. Puedes ver la escena a continuación a través del enlace de YouTube:





El video muestra a Jones llamando a los oficiales de policía ‘Nerds’; no entiende el motivo de su detención

En el video, puede escucharse a Jones llamando a los oficiales de policía “nerds” en varias oportunidades, mientras que menciona que había sido incluído en el Salón de la Fama horas antes. Jones también sostuvo que fue detenido por ser “grande y negro”.

“Humillándome la noche en que entré al Salón de la Fama”, dijo Jones a través de MMA Fighting. “Maldito nerd. Te odio. ¡Te odio! ¡Te odio! Maldito nerd. Te odio tanto.

“Di tu nombre públicamente. … Me detienen la noche en la que entré al Salón de la Fama, sólo porque soy grande y nergro. ¿Y qué fue lo que hice? … Llegué de mi ceremonia del Salón de la Fama, y soy negro, y no les he hecho nada.”

La UFC 247 fue la última vez que Bones peleó en el Octágono

Jones no ha peleado en el Octágono desde febrero de 2020, cuando defendió su cinturón de peso semipesado contra Dominick Reyes en la UFC 247. Bones dejó vacante el título en el verano de 2020 en búsqueda del de peso pesado, una categoría para la que se ha estado preparando desde entonces.

Jones ha dicho en varias oportunidades que planea pelear este año, y tiene la mirada puesta en convertirse en campeón de dos divisiones.

