Jon Jones acusado por estrella de UFC por no cumplir con ciertas cosas: ¿Qué hizo?

En marzo del 2019, “Bones” defendió su título semipesado contra Anthony Smith y ganó por decisión unámime en la pelae principal de UFC 235. pero de acuerdo a “Lionheart,” Jones dio positivo de doping en varios exámenes durante las semana de la pelea.

Smith fue entrevistado en el The Jenna Ben Show y se le preguntó sobre Bones. Smith cree que Jones es una gran peleador pero no ha apreciado los comentarios que Jones ha hecho desde que pelearon, eso incluye lo que Jonescomentó sobre una invasión doméstica con la que Lionheart tuvo que vivir el año pasado.

“Hasta ese punto, nunca me había criticado personalmente. Obviamente había dicho que me iba a patear el trasero. Hasta ha dicho que ‘no le gustó que dije esto,’ pero nunca a podido refutar nada porque siempre hablo de Jon con verdades.”

Smith indica que Jones dio positivo en todos los exámanes de dopoing previo a pelea en UFC 235

Después de eso, Lionheart dijo que Jones no pudo “pasar ningún examen de doping le semana previa” a su pelea.

De manera oficial, Jones nunca fue sancionado por dar positivo en una examen de doping previo a UFC 235.

“hace esto bien, hace lo otro bien, fue suspendido por esto, pero nunca me involucré en su m****a con los exámenes de doping,” confesó. “Nunca le he dicho a nadie que Jon no pudo pasar ninguno de sus exámanes de droga durante la semana previa a la pelea. Todos los exámenes. Nunca lo mencioné en ninguna entrevista, con ningún medio, nada. La comisión me llamaba todos los días para dejarme saber que seguía dando positivo en sus exámenes de doping. Nunca dije nada, lo dejé pasar porque etaba enfocado en mí mismo y siempre creí hacía eso iba a ser más exitoso.”

Jones aún no ha dado un comentario sobre lo dicho por Smith.

