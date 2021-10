Jon Gruden en la mira por polémico correo electrónico filtrado: ¿Qué contenía?

El equipo de Las Vegas Raiders comenzó la temporada 2021 con un sólido 3-1, pero ahora están en medio de un problema. El entrenador, Jon Gruden, nunca se ha guardado nada, ni como entrenador ni como analista televisivo. Ha podido evitar la controversia durante su Carrera, pero eso ha cambiado.

Durante su exilio de la NFL en 2011, le envió un e-mail al ex presidente del Washington Football Team, Bruce Allen, en referencia al director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA), DeMaurice Smith.

“Tontoriss Smith tiene labios del tamaño de las llantas de Michelin”, escribió Gruden en el e-mail, según el The Wall Street Journal.

Jon Gruden, head coach of the Las Vegas Raiders, used a racist trope when describing the top NFL players' executive in a 2011 email https://t.co/FYHLHqrOsY — The Wall Street Journal (@WSJ) October 8, 2021

El e-mail provino del enojo del entrenador por el lockout del 2011. Dice que en el pasado ya se ha referido a mentirosos como “labios de caucho”.

“Estaba enojado”, Gruden le dijo al The Wall Street Journal. “Fue horrible como lo expresé”.

“No creo que sea tonto. No creo que sea un mentiroso”, dijo. “De ninguna manera soy racista, y eso lo he demostrado durante 58 años”.

Smith habla acerca del e-mail de Gruden

Smith ha sido el líder de la la NFLPA desde hace una década. Dijo que los comentarios de Gruden fueron “racistas”, pero dijo que no dejaría que eso lo “defina”, según una declaración que publicó en el The Wall Street Journal.

“Este no es el primer comentario racista que he escuchado y probablemente no será el último. Para alguien con piel oscura, hay que ser de piedra para poder hacer este trabajo. Siempre ha tenido que ser así para gente como yo en el mundo corporativo de este país”, dijo Smith. “A veces la gente dice cosas racistas a tus espaldas de la misma manera en la que también dicen y escriben cosas usando lenguaje racista en clave”.

La declaración no terminó ahí, “racismo de este tipo se da porque estoy a la misma altura que ellos y creen alguien como yo no pertenece ese mismo lugar. Lamento que mi familia tenga que ver esto, pero prefiero que lo sepan. No dejaré que me defina”.

Gruden dijo que ha tratado de comunicarse con Smith, pero que todavía no ha podido hablar con él, según Vic Tafur, de The Athletic.

La NFL condena los comentarios de Gruden

La NFL y la NFLPA han estado en desacuerdo muchas veces en el pasado, pero aun así trabajan juntos para hacer de este deporte lo que es. La Liga no está para nada feliz con el lenguaje utilizado por Gruden.

“El e-mail de Jon Gruden denigrando a DeMaurice Smith es horrible, aberrante y totalmente opuesto a los valores de la NFL”, dijo la NFL en una declaración publicada el 8 de octubre. “Condenamos lo dicho y lamentamos cualquier daño que le haya provocado al Sr. Smith o a cualquier otra persona”.

El dueño de los Raiders, Mark Davis, también publicó una declaración que dice que los comentarios de Gruden son “perturbadores y contrario a los valores de los Raiders”.

Falta ver qué pasará con Gruden. Es uno de los entrenadores más importantes de este deporte.

“Nos enteramos de la existencia de este e-mail ayer por la noche, por parte de un reportero. Lo estamos analizando junto con otros materiales provistos hoy por la NFL”, dijo Davis en la declaración. “Estamos tratando el tema con el entrenador Gruden y no hablaremos más de esto por el momento”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Real Madrid Suffer Major Blow Prior To Champions League Semi Clash