Jon Gruden envía mensaje previo al primer partido de los Raiders sin él: ¿Qué dijo?

El equipo de Las Vegas Raiders está listo para dejar atrás a Jon Gruden luego de que el entrenador se viera obligado a renunciar debido a una gran cantidad de e-mails con tonos racistas, homofóbicos y sexistas que la NFL obtuvo cuando investigada la cultura laboral del Washington Football Team. Es probable que Gruden no aparezca en público en el futuro cercano mientras que su ex equipo trata de salvar una temporada que prometía. Sin embargo, el entrenador no se ha llamado totalmente al silencio.

Según Vincent Bonsignore, de el Las Vegas Raiders-Journal, Gruden envió un simple mensaje previo al primer partido de los Raiders sin él al mando.

“Vamos Raiders,” Gruden escribió en un mensaje de texto.

Eso fue lo primero que Gruden dijo luego de la declaración que publicó luego de renuncia. Sí hizo mención de su renuncia.

“Voy a volver más fuerte luego de todo esto,” Gruden añadió.

Fue un mensaje corto de parte del entrenador, pero está claro que aún quiere ver jugar al equipo que ayudó a construir.

Andre Rison defiende a Gruden

Mientras Gruden no pudo hacer lo suficiente para salvar su trabajo, mucha gente ha salido a defenderlo. El ex receptor pro-bowler, Andre Rison, jugó un año con los Raiders en el 2000 bajo la tutela de Gruden. Han sido muy amigos desde entonces. Ha dejado claro que no cree que Gruden sea racista.

“Todos decimos cosas en privado de las cuales nos arrepentimos o que no diríamos en público”, Rison le dijo a TMZ Sports. “Todos hemos cometido errores”.

“Le creo que lo que dijo, por qué lo dijo y a quién se lo dijo, fue solo para esa persona y para nadie más”.

Por supuesto que lo hecho hecho está y Gruden no volverá a entrenar a los Raiders. Sin embargo, Rison le dijo a Gruden que mantenga la frente en alto, pase lo que pase.

“Ya le has dado a este deporte las mejores enseñanzas y el mejor liderazgo que podrías haber dado”, Rison le dijo a Gruden. Así que, si no vuelves a involucrarte nunca más en este deporte, no te sientas mal”.

“Sigue con tu vida y disfrútala con el resto de la familia Gruden”.

Comienza la era de Rich Bisaccia

Gruden se ha ido y no volverá. Aún no se sabe qué pasará con el puesto de entrenador en jefe, pero el entrenador interino, Rich Bisaccia, tendrá la posibilidad de audicionar por el resto de la temporada. Es respetado por todo el equipo y debería poder mantener a los jugadores concentrados en medio de todo este lío. Espera mantener al equipo tranquilo previo al encuentro contra un acérrimo rival como los Denver Broncos.

“Creo que todos vamos a salir juntos al campo de juego y veremos cómo progresamos durante el partido”, dijo Bisaccia. “De seguro que será una experiencia nueva para mi… Así que veremos qué pasa, pero en este momento no me estoy sintiendo para nada distinto”.

