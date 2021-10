El entrenador de gran equipo de la NFL, cazado al enviar correos sexistas y homófobos

Los Raiders de Las Vegas recibieron una noticia sorprendente la semana pasada cuando se reveló que el entrenador jefe Jon Gruden envió un correo electrónico sobre el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL, DeMaurice Smith, que contenía lenguaje “racista”. Jugadores del equipo como Derek Carr, Josh Jacobs y Denzel Perryman salieron en apoyo de Gruden y parecía que el entrenador podría salvar la situación. Sin embargo, ahora está saliendo a la luz más información.

Adam Schefter de ESPN informó el lunes que la NFL envió correos a los Raiders a causa de Gruden, pero no hubo información sobre el contenido de los correos electrónicos. El New York Times ha lanzado un informe que lo expone todo.

Según el informe, Gruden había enviado correos electrónicos a lo largo de los años que contenían lenguaje considerado homofóbico, misógino y transfóbico.

“Denunció el surgimiento de mujeres como árbitros, la selección de un jugador gay y la tolerancia de los jugadores que protestan durante la ejecución del himno nacional, según los correos electrónicos revisados ​​por The New York Times”, escribieron Ken Belson y Katherine Rosman.

Los correos electrónicos también contenían ejemplos de Gruden refiriéndose al comisionado de la NFL Roger Goodell como un “maldito” y un “idiota anti-fútbol sin idea”. Eso está lejos de ser el final de los controvertidos correos electrónicos del entrenador.

Los correos electrónicos de Gruden contenían críticas a la sexualidad de Michael Sam

En 2014, Michael Sam intentaba convertirse en el primer jugador abiertamente gay en jugar en la NFL. Fue seleccionado por los Rams, pero Gruden creía que el equipo solo lo hizo debido a la presión de Goodell por su sexualidad. Hay que recordar que los Raiders actualmente tienen al único jugador abiertamente gay de la NFL con Carl Nassib.

Cuando Nassib habló de su homosexualidad, Gruden elogió el movimiento públicamente. “Aprendí hace mucho tiempo que lo que hace diferente a un hombre es lo que lo hace grandioso”, le dijo Gruden a Paul Gutiérrez de ESPN.

Nassib es jugador rotatorio importante para los Raiders y tiene muy buena relación con sus compañeros de equipo. Es posible que se sienta ofendido por el lenguaje que Gruden eligió usar en estos correos electrónicos.

Otros detalles sobre los correos electrónicos de Gruden

El New York Times no reprodució todos los correos electrónicos, pero dio mucha información sobre los comentarios cuestionables que hizo el entrenador. Aparentemente, Gruden se burló de Caitlyn Jenner después de recibir un premio de la ESPN en 2015. The New York Times no reveló el lenguaje exacto utilizado.

Gruden también respondió a un meme sexista de una árbitra con: “Buen trabajo, Roger”. Hay muchos ejemplos de comentarios ofensivos hechos por el entrenador en estos correos electrónicos. Desde compartir sugerentes fotos de mujeres con el ex presidente del equipo de fútbol de Washington, Bruce Allen, hasta decir que Eric Reid debería haber sido despedido por sus protestas durante el himno.

Esto parece haber complicado la estabilidad de los Raiders. El propietario del equipo, Mark Davis, es un defensor del entrenador, pero esta podría ser su caída decisiva. Según Schefter, la NFL no castigará a Gruden y está pendiente de cómo los Raiders manejan la situación.