Leyenda de la MMA insulta a Dana White: “Eres muy patético”

A principios de esta semana, el presidente de UFC, Dana White, compartió un video en las redes sociales criticando a los medios de MMA por sus críticas a la promoción al comienzo de la pandemia de COVID-19.

En el video, White compartió clips de diferentes reporteros y analistas cuestionando y condenando a UFC por intentar realizar eventos sin establecer protocolos COVID-19 sólidos a principios de este año. Mira abajo:

As we roll into 2021, I just wanted to remind everyone there’s ALWAYS a solution to every problem! So, cut through all the bullshit, and don't let these people that don't matter tell you how to live your life. pic.twitter.com/HPMbtojjJx

— danawhite (@danawhite) December 21, 2020