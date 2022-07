El polémico Joe Rogan rompe el silencio sobre invitado que rechazó en su podcast: ¿Quién fue?

El comentarista de la UFC Joe Rogan tiene una de las plataformas más grandes del mundo con su podcast “Joe Rogan Experience“; sin embargo, hay un nombre que no estará en su lista de invitados.

Y ese es el del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Rogan apareció recientemente en el episodio 300 del “Lex Fridman Podcast“, y los dos comenzaron a hablar sobre el 45º presidente. Rogan ha tenido figuras políticas en su podcast en el pasado, incluidos los demócratas Bernie Sanders y Tulsi Gabbard, así como el ex demócrata devenido en líder del Forward Party, Andrew Yang.

Pero Rogan no considerará tener a Trump en el podcast “JRE” ya que “no está interesado en ayudarlo” en caso de que Trump decida postularse para las próximas elecciones presidenciales. Rogan, quien dijo que la era Trump en Estados Unidos ha sido “rara”, le dijo a Fridman: “Va a postularse nuevamente”.

“Se está postulando contra un hombre muerto (el presidente Joe Biden). ¿Entiendes lo que quiero decir? Biden le da la mano a personas que ni siquiera están ahí cuando baja del escenario. Creo que está viendo fantasmas.”

Luego, Rogan le preguntó a Fridman si había visto a Biden en “Jimmy Kimmel Live” en junio.

“Estaba divagando”, continuó Rogan. “Si fuera cualquier otra persona, si fuera republicano, si hubiese sido Donald Trump haciendo eso, todos los programas de entrevistas hubieran pedido a gritos que lo sacaran del aire.”

Rogan dejó en claro que ‘no es un partidario de Trump’; dijo recientemente que el gobernador Ron DeSantis ‘sería un buen presidente’

Según Rogan, recibió múltiples solicitudes para tener a Trump en su podcast. Pero ha rechazado al expresidente “todas las veces”.

Rogan también dejó en claro que no apoya la potencial campaña de Trump.

“Por cierto, no soy partidario de Trump”, dijo Rogan. “De cualquier modo, forma o manera. He tenido la oportunidad de tenerlo en mi programa más de una vez. He dicho ‘no’ todas las veces. No quiero ayudarlo. No estoy interesado en ayudarlo.

Rogan dijo que los estadounidenses recordarán la era Trump como un momento extraño en la historia. “La era de Trump también será uno de los momentos más extraños cuando la gente mire hacia atrás históricamente sobre la división en este país.”

En diálogo con la leyenda de las MMA femeninas Gina Carano a fines del mes pasado en el episodio número 1837 de JRE, Rogan sostuvo que el gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, “sería un buen presidente”.

“Creo que Ron DeSantis sería un buen presidente”, dijo Rogan a través del New York Post. “Quiero decir, lo que ha hecho por la Florida ha sido admirable.”

Rogan trabajó recientemente como comentarista para la UFC 276 y su atuendo se volvió viral

Como muchos fanáticos de las peleas saben, Rogan generalmente trabaja como comentarista de la UFC para eventos pay-per-view en los Estados Unidos. Por lo que Rogan estuvo en el T-Mobile Arena de Las Vegas el 2 de julio para comentar la UFC 276.

Rogan se volvió viral después de presentarse al evento de saco y corbata, algo que los fanáticos no están acostumbrados a ver cuando el popular podcaster está en una transmisión de la UFC.

La cartelera, que culminó la Semana Internacional de la Lucha de la promoción, contó con 12 peleas que incluyeron dos enfrentamientos por el título y una supuesta batalla entre los principales contendientes del peso mediano.