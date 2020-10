Falleció Joe Morgan, leyenda de los Reds

El ex pelotero y segunda base de las Grandes Ligas por más de dos décadas (1963-1984) e integrante del salón de la fama, murió el domingo en su domicilio de Danville en California, a la edad de 77 años. Así lo anunció este lunes un portavoz de la familia, información que fue verificada por los rojos de Cincinnati, equipo para el que jugó desde 1971 hasta 1979. Las causas de su muerto no se dieron a conocer, aunque si se sabía que Joe Morgan padecía de polineuropatía, un trastorno de los nervios periféricos.

Joe Morgan, que formó parte de la famosa e histórica “Big Red Machine”, fue dos veces el jugador más valioso (MVP)de la Liga Nacional, diez veces All Star y cinco veces ganador del Guante de Oro. Además, también ganó renombre por su más de 25 años como locutor y comentarista de juegos de los Rojos, Gigantes y Atléticos en cadenas como ESPN, NBC, ABC Y CBS, después de finalizar su carrera como jugador.

“La familia de los Reds tiene el corazón roto. Joe era un gigante en el deporte y era adorado por los aficionados de esta ciudad. Era de lealtad eterna y dedicado a esta organización que se extendió a nuestro actual equipo y al personal de la gerencia. Una piedra angular en uno de los más grandes equipos en la historia del baseball. Sus contribuciones a esta franquicia vivirán por siempre. Nuestros corazones lo sienten por sus compañeros de la Gran Máquina Roja”. Afirmó Bob Castellini, CEO de los Reds, en declaraciones recogidas por Diario As.

The Reds are heartbroken to learn of the passing of baseball legend Joe Morgan. pic.twitter.com/zBoQ2gHZys — Cincinnati Reds (@Reds) October 12, 2020

Joe Morgan de 1,70 metros, apodado como ‘little Joe’ consiguió con los ‘Reds’ los campeonatos de la Serie Mundial en 1975 y 1976. Además de la Serie Mundial en 1972. Una carrera de 22 años que terminó en 1984, en la que anotó 1,650 carreras, robó 689 bases, conectó 268 jonrones y bateó para .271, siendo considerado por muchos aficionados a este deporte como el mejor segunda base de la historia, gracias a su característico movimiento de codo izquierdo, logrando ser capaz de conectar jonrones, robar bases y alterar la dinámica de un juego con su audacia.

El fallecimiento del ex deportista se une al de varias leyendas del béisbol en lo que va del 2020: Whitey Ford, Bob Gibson, Lou Brock, Tom Seaver y Al Kaline.

We mourn the passing of Joe Morgan, a Hall of Famer, two-time MVP and two-time World Series champion. He was 77. pic.twitter.com/8RTRiRCeGq — MLB (@MLB) October 12, 2020

Morgan vistió la camiseta de los Astros, Reds, Giants, Phillies y Athletics

Our exclusive club got smaller today as we lost Joe Morgan. A great player but even better person. His smile and enthusiasm was unmatched. My thoughts and prayers are with the Morgan family. pic.twitter.com/md4mfuXYCq — Fergie Jenkins (@fergieajenkins) October 12, 2020

Terminó como campeón dos veces con los Reds, obtuvo dos premios de MVP, un Bate de Plata, cinco Guantes de Oro, un MVP del All-Star Game en 10 participaciones, y finalmente fue inmortalizado en Cooperstown en 1990.

Joe Morgan's clutch two-out, RBI single in the 9th inning of 1975 World Series Game 7 was the difference as the @Reds won the championship. pic.twitter.com/vZ4nlS5VUZ — MLB Vault (@MLBVault) October 12, 2020

¿Qué es la polineuropatía?

De acuerdo al portal MSD, La polineuropatía es una disfunción simultánea de los nervios periféricos en todo el cuerpo. Las causas de que muchos nervios periféricos no funcionen correctamente pueden ser infecciones, sustancias tóxicas, fármacos, cánceres, carencias nutricionales y otras enfermedades.