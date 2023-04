La drástica decisión que tomó Joana Sanz por el caso Dani Alves: “No sé si volveré…”

Joana Sanz, expareja del futbolista Dani Alves, anunció que dejará de utilizar las redes sociales debido al “acoso” que está sufriendo por el caso judicial que protagoniza el brasileño, con quien todavía sigue casada.

Sanz reveló en Instagram que está sufriendo por el caso Dani Alves. El exjugador del FC Barcelona se encuentra detenido acusado de haber violado a una joven de 23 años, hecho que presuntamente ocurrió en la noche del 30 de diciembre del 2022 en una discoteca de Barcelona.

“Dado el acoso mediático al que estoy sometida, he decidido dejar de utilizar mis redes sociales. No sé si con esto sea suficiente para que los medios de comunicación dejen de esperarme en aeropuertos, fuera de mi casa u hoteles, a la salida de restaurantes, en medio de mi trabajo o abordar a mis seres queridos”, dijo Joana Sanz en el que se presume es su último posteo en Instagram.

El agradecimiento de Joana Sanz

La esposa de Dani Alves reveló que la mediatización del caso está afectando severamente su vida: “Ojalá que todo esto cese porque está afectando a mi salud mental y a mi vida social”.

“No soy una persona que viva de exponerse públicamente porque me causa ansiedad y pues no es para mí. Gracias a Dios mi trabajo lo puedo realizar lejos de los focos mediáticos”, explicó.

Asimismo, Sanz agradeció a aquellas personas que la apoyan en este difícil momento: “A todas las personas que me han apoyado con mensajes preciosos de ánimo y que incluso me han abrazado por la calle sin conocerme. No sé si volveré por aquí, es tiempo de desconexión”.

Dani Alves, envuelto en un turbio negocio

Según informó el portal español ElCaso.com, Dani Alves estaría envuelto en un turbio negocio dentro del Centro Penitenciario Brians II de Barcelona, donde cumple condena por abuso sexual.

Un grupo de reclusos estaría lucrando con la figura del brasileño. Habrían montado un negocio ilegal de venta de camisetas del FC Barcelona firmadas por el futbolista.

Según el citado medio, Alves recoge una pila de camisetas Culés todos los días en el Módulo 13 de la cárcel. Estampa su firma en todas las remeras y luego devuelve el lote de vestimenta.

Las camisetas que firma Alves son vendidas entre amigos y familiares de los presos. Desde que el lateral derecho llegó a Brians II, los pedidos de camisetas su cuadruplicaron.

Cabe señalar que al momento de su detención Dani Alves se encontraba en actividad. Recientemente había disputado el Mundial de Qatar 2022 con Brasil, y tenía contrato con Pumas de la UNAM para continuar en la Liga MX. El brasileño, de momento, no anunció su retiro profesional. Por eso se lo sigue considerando futbolista a pesar de que en este momento esté impedido de ejercer la actividad profesional.

