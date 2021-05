Joan Laporta habló sobre la temporada del Barcelona: ¿Seguirá Koeman?

No hubo traspiés, ni tapujos cuando Joan Laporta ha hablado alto y claro el lunes. Durante la gala de la XXIV Festa de L’Esport Català, el presidente del Barcelona se ha referido a la reestructuración de la plantilla del primer equipo masculino y ha asegurado que “se ha acabado un ciclo”.

Con estas palabras, el presidente del Barcelona dejó muy claro que planea una reestructuración en el primer equipo de fútbol masculino. En teoría, esto afectará a parte de la plantilla y, posiblemente al cuerpo técnico. Igual que sucedió en el 2009, el conjunto blaugrana espera un verano con muchas salidas y aire fresco dentro del plantel

“Ha acabado un ciclo, entramos en un proceso de renovación”. Laporta ha hablado de manera muy consisa pero claro el máximo mandatario del FC Barcelona.





El club aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la continuidad de Koeman al frente del equipo. A la misma vez la institución no ha mencionado nada ya que no ha terminado la temporada. Lo más obvio es que la idea es hacer cambios profundos en la estructura del club.

Laporta lapidario con Koeman

Tras finalizar el acto, el presidente del Barça tomó tiempo para atender a los prensa y comenzó a hablar de los planes que se comienzan a armar para comenzar a trabajar en ellos al terminar el partido de este fin de semana.

Laporta: “Se ha perdido la Liga de manera incomprensible. Hablo de final de ciclo y de renovación porque creo que es lo que se tiene que hacer”. — moisESPN (@moillorens) May 18, 2021

“Dije que al final de la temporada haríamos valoraciones en función de los resultados y del juego. Hemos ganado la Copa, estamos muy orgullosos, pero nos han eliminado muy pronto de la Champions y hemos perdido la Liga de manera incomprensible”, enfatizó.

El equipo llega a la última jornada, que se disputará en Ipurúa contra el Eibar el sábado en un partido trámite ya que no tiene opciones de ganar el título liguero. A pesar de la meritoria remontada en la Copa, el equipo se ha tenido actauaciones decepcionantes en los grandes enfrentamientos de la temporada, incluyendo en Champions. En la competición doméstica, los de Koeman se han desinflado y solo ha sumado cinco de 15 puntos posibles.

Laporta ha anunciado que las decisiones se tomarán en breve. “A partir de la semana que viene se tomarán decisiones para construir un equipo más competitivo el próximo año para poder ganar Champions y Ligas. Cuando hablo de fin de ciclo y renovaciones es porque pienso que es lo que hay que hacer”, ha comentado.

En lo que se refiere a decisiones, no fue específico, pero se sabe que él ya estará buscando a un relevo en el banquillo y algunos posibles refuerzos y maneras de poder hacer algunos traspasos con un presupuesto limitado.

