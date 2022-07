Joan Laporta ofrece una bomba sobre la posible salida de Frenkie de Jong: ¿Se irá?

El presidente del Barcelona, ​​Joan Laporta, ha lanzado una bomba sobre el futuro de Frenkie de Jong en el club y ha insistido en que los gigantes catalanes no quieren vender al centrocampista a pesar de las intensas especulaciones en sentido contrario.

Ha habido informes de que Barcelona y Manchester United ya acordaron una tarifa por el holandés, pero Laporta dice que hará todo lo posible para mantener al centrocampista en el club, según informa Mundo Deportivo.

“Frenkie de Jong es jugador del Barça y está reconocido como uno de los mejores jugadores del mundo. “Sabemos de clubes que lo quieren, no solo el Manchester United y no tenemos intención de venderlo y el jugador, me da la impresión, se quiere quedar. Está cómodo en el Barça y haré todo lo que esté en mi mano para mantenerlo”.

Sin embargo, Laporta también insinuó que si De Jong se queda en el Barcelona, ​​es posible que deba reducir su salario para continuar su carrera en el Camp Nou.

Y agregó: “Lo que es cierto es que, y entraríamos en otra discusión, es que los niveles salariales de algunos jugadores no están en consonancia con los niveles salariales que ha fijado la junta directiva que tengo el privilegio de presidir. También es un tema salarial y habría que ajustarlo”.

De Jong está actualmente de vacaciones, pero se le preguntó acerca de las especulaciones sobre un traslado al Manchester United antes de irse. El centrocampista volvió a dejar claro que está feliz en el Barça y quiere quedarse.

Laporta habla sobre Lewandowski y Raphinha

Laporta también ofreció una actualización sobre los objetivos de transferencia de Barcelona Robert Lewandowski y Raphinha. Se cree que los catalanes están cerca de un acuerdo por el extremo de Leeds y Laporta admite que han estado en contacto con el equipo de la Premier League.

“Raphinha hemos hablado con el Leeds, sabemos que al jugador también le gustaría venir al Barça, pero también hay otros clubes”, dijo. “No excluiría a Dembélé, porque el entrenador los ve compatibles”.

Laporta luego se pronunció sobre Lewandowski, pero no quiso decir mucho sobre la búsqueda del delantero por parte del club por respeto al Bayern de Múnich.

“Es un jugador del Bayern. Todo el mundo sabe que es un gran jugador, pero preferiría no decir nada ahora porque es un jugador del Bayern”, dijo. “Sabemos que ha manifestado públicamente que quiere venir al Barça y nos sentimos muy halagados, pero tenemos todo el respeto al Bayern Múnich, que es uno de los mejores clubes del mundo”.

¿Se podría quedar Dembélé?

El presidente del Barcelona también compartió sus pensamientos sobre Ousmane Dembélé, cuyo contrato en el club expiró a fines de junio. Laporta dice que el francés aún podría continuar, pero el club no hará una nueva oferta de contrato.

“Es una persona a la que apreciamos mucho, ha jugado a un nivel muy alto en la segunda vuelta y el entrenador está muy satisfecho con él. Es una pregunta económica, nos ha respondido sin decir un sí o un no”, dijo. “Mantenemos una buena relación con el jugador y con los agentes hay comunicación. Si acepta las condiciones que le hemos presentado, seguirá, si no, no”.

El Barcelona ha ofrecido a Dembélé un nuevo acuerdo que supone una reducción del 40 % en sus términos actuales, según informa Relevo. Sin embargo, está al mismo nivel que el contrato del delantero Ansu Fati y todavía vería al atacante entre 6-7 millones de euros netos por año.

