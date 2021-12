Jerry Jones revela lesión del apoyador Micah Parsons: ¿Podrá jugar?

El apoyador de los Dallas Cowboys, Micah Parsons, apareció en el reporte de lesiones de la semana 14 con un problema en la cadera, el cual ha limitado su disponibilidad para entrenar previo al choque del domingo en Washington.

“Algo que apareció en la práctica de ayer”, el entrenador Mike McCarthy dijo el 10 de diciembre, a través del sitio oficial del equipo. “No creo que sea algo serio… Tengo entendido que el problema comenzó en el gimnasio el lunes pasado y lo ha estado molestando desde entonces. Así que estamos siendo cautelosos”.

Por suerte, para el principal candidato a novato defensivo del año, su disponibilidad para el partido no ha cambiado. El dueño y gerente general de los Cowboys, Jerry Jones, ofreció tranquilidad en cuanto al estado de Parsons.

“En lo personal, no estoy preocupado”, Jones dijo el 10 de diciembre en una entrevista de radio en 105.3 The Fan. “Es solo una dolencia. Le sucedió durante su acondicionamiento físico, y estoy seguro de que él sería el primero en decir que le gustaría estar ahí en este momento. Así que en este caso no hay necesidad de preocuparse por su disponibilidad.

A Parsons no lo designaron como lesionado en el último reporte de lesiones de la semana. Será titular junto a DeMarcus Lawrence y Randy Gregory frente a un emergente equipo de Washington, cuya ofensiva terrestre es la novena mejor de la liga con un promedio de 124.4 yardas por partido.

Jerry también habló del estado de Pollard

A diferencia de Parsons, el corredor de los Cowboys, Tony Pollard, quien está lidiando con una lesión en la pierna, sí recibió una denominación para el partido del domingo: en duda. Luego de perderse tres prácticas seguidas, es muy posible que Pollard se quede afuera, aunque aún hay esperanza de que juegue en el FedEx Field.

“Tony está tratando de superarlo. Veremos como sigue”, McCarthy dijo el 10 de diciembre, a través del sitio oficial del equipo. “Esperaremos hasta antes de que comience el partido”.

Inicialmente clasificado como un esguince, Pollard reveló que sufrió una rotura de la fascia plantar en su pierna durante su anotación por tierra de 58 yardas el jueves anterior frente a los New Orleans Saints. Él considera que su presencia en el partido será una decisión de último momento. Jones piensa lo mismo.

“El tema es cómo hará para tolerarlo. La lesión no es algo que tenga que verse a largo plazo, pero hay que prestarle atención. Será una decisión de último momento”, Jones dijo acerca de la disponibilidad de Pollard, a través de 105.3 The Fan.

Gallimore está listo para debutar en la temporada 2021

Además de la vuelta de Gregory (gemelos), el liniero defensivo, Neville Gallimore, también volverá a jugar. Hará su debut después de haberse dislocado su codo en la pretemporada.

Se espera que el jugador, seleccionado en la tercera ronda del draft de 2020, sea activado de la lista de lesionados y que esté disponible frente a Washington, lo que le permitirá a Dallas poder contar con toda su defensiva por primera vez en la temporada.

“Neville está ansioso por jugar. Me gustó todo lo que hizo en la práctica de ayer”, McCarthy dijo el 10 de diciembre, a través del sitio oficial del equipo. “Randy estuvo resfriado al comienzo de la semana, así que tratamos de cuidarlo al limitar su tiempo de práctica. Ambos se ven bien. Anticipo que estarán listos para el próximo domingo.

