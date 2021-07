Jerry Jones genera dudas con una de sus figuras: ¿Qué le pasa a Amari Cooper?

El doctor Jerry Jones reaccionó ante la decisión del gerente general Jerry Jones de poner al receptor de los Dallas Cowboys, Amari Cooper, en la lista de jugadores físicamente incapaces de jugar al inicio de los entrenamientos.

Mientras hablaba con los reporteros, Jones reveló luego de la sesión de entrenamiento del domingo que Cooper -junto con el ala defensivo DeMarcus Lawrence (espalda)- probablemente no volverá a entrenar antes del partido de pretemporada frente a los Cardinals el 13 de agosto.

“Apuesto a que será luego del partido frente a Arizona”, dijo Jones, a través de Jon Machota, de The Athletic. “Creo que podremos verlos jugar (en referencia los jugadores en la lista de lesionados)”.

Según Todd Archer, de ESPN, Jones espera que Cooper y Lawrence puedan jugar, aunque sea “un poco”, durante los partidos de pretemporada, previo al primer partido de la temporada frente a Tampa Bay.

El partido de los Cowboys como local el 21 de agosto, frente a Houston, será un ensayo antes de jugar frente a los campeones del Super Bowl, y al mismo tiempo será el día del debut de Cooper, aunque juegue poco.

Cooper sintió irritación en su tobillo operado

Que el receptor principal de los Cowboys no participase de ninguna de las actividades del equipo durante la primavera fue un poco misterioso. Así fue hasta que el 9 de junio el entrenador Mike McCarthy anunció que Cooper estaba “teniendo un problema con su tobillo”, el cual fue operado a principios de enero.

“El receptor de los Cowboys fue operado. No debería tener ningún problema para participar en los entrenamientos que el equipo pueda llevar a cabo”, reportó el Dallas Morning News el 7 de enero.

Sin embargo, Cooper tuvo problemas durante su recuperación. Y aunque su estadía en la lista de lesionados pueda ser temporal, al receptor de 100 millones de dólares le sigue molestando su tobillo.

“Es posible que el receptor de los Cowboys, Amari Cooper, no esté listo para comenzar con los entrenamientos debido a una lesión en el tobillo. No es grave, pero hace unas dos semanas sintió unas molestias que le han impedido correr”, reportó Ian Rapoport, de NFL Network, el 9 de junio. “Cooper no podrá correr por una dos o tres semanas ya que debe cuidar su tobillo. La razón por la cual puede perderse el comienzo de los entrenamientos y que pueda terminar en la lista de lesionados es porque puede volver a lesionarse el tobillo si no hace el debido reposo.

Pero se puede ser optimista: Cooper fue visto haciendo ejercicios durante el entrenamiento del domingo -no tuvo inconvenientes- y llegó a Oxnard en un gran estado físico, listo para comenzar su cuarta temporada con el equipo.

“No estoy preocupado… se lo ve con un gran estado físico”. Mejor que el año pasado”, dijo McCarthy la semana pasada, al Dallas Morning News.

Amari Cooper working off to the side pic.twitter.com/rAXYuC0WPu — Jon Machota (@jonmachota) July 25, 2021

Esta es la versión original de Heavy.com por Zack Kelberman