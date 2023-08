Jenni Hermoso desmiente a Rubiales: ‘No consentí el beso’

Tras las declaraciones dadas por el presidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, en la Asamblea Extraordinaria, en donde aseguró que el beso dado a la futbolista de la selección española, Jennifer Hermoso, tras ganar el Mundial Femenino, fue consentido, la deportista publicó un comunicado en donde desmiente toda esta versión, indicando que se sintió vulnerada y agredida como mujer.

“Fue un beso espontáneo, mutuo y consentido”, Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Futbol, aseguró que no renunciará por el beso que le dio a @Jennihermoso. Dijo que se trata de una cacería de carácter político y del “falso feminismo”. Así respondió la jugadora: pic.twitter.com/2FsEAuKuWd — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 26, 2023

Aclaró que en ningún momento se produjo la conversación a la que el Sr. Luis Rubiales hizo referencia y que, ni mucho ni menos, su beso fue consentido. “De la misma manera quiero reiterar como ya hice en su momento que este hecho no había sido de mi agrado”, añadió la jugadora.

“La situación me provocó un shock por el contexto de celebración, y con el paso del tiempo y tras profundizar un poco más en esas primeras sensaciones, siento la necesidad de denunciar ese hecho ya que considero que ninguna persona, en ningún ámbito laboral, deportivo o social debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte”, explicó.

De acuerdo con Euro News, para la futbolista internacional, ni Rubiales ni la RFEF la respetaron tras el beso que recibió del presidente, una vez que se inició la polémica en España. “Sencillamente, no fui respetada”.

“Se me pidió realizar una declaración conjunta para rebajar la presión sobre el presidente, pero en esos momentos en mi cabeza solo tenía la idea de disfrutar del hito histórico alcanzado junto con mis compañeras de equipo. Por eso, en todo momento trasladé a la RFEF y a sus distintos interlocutores, así como a medios y gente de mi confianza que no haría ningún tipo de declaración individual o conjunta sobre este asunto, ya que entendía que, de hacerlo, quitaría aún más protagonismo a un momento tan especial para mis compañeras y para mí”. A pesar de mi decisión, tengo que manifestar que he estado bajo una continua presión para salir al paso con alguna declaración que pudieran justificar el acto del Sr. Luis Rubiales. No solo eso, sino que, de diferentes maneras y a través de diferentes personas, la RFEF ha presionado a mi entorno (familia, amigos, compañeras, etc.) para que diera un testimonio que poco o nada tenía que ver con mis sensaciones. “No me corresponde a mí evaluar prácticas de comunicación e integridad, pero sí estoy segura de que como Selección Nacional Campeona del Mundo no nos merecemos una cultura tan manipuladora, hostil y controladora. Este tipo de incidentes se unen a una larga lista de situaciones que las jugadoras hemos venido denunciando en los últimos años por lo que este hecho, en el que yo me he visto involucrada, es solo la gota que colma el vaso y lo que todo el mundo ha podido ver, pero actitudes como esta han sido parte del día a día de nuestra selección durante años” agregó.

El pronunciamiento de Hermoso a través del sindicato FutPro, fue respaldado por 56 jugadoras más entre ellas las 23 integrantes del equipo campeón mundial de fútbol femenino realizado en Australia, quienes manifestaron todo su apoyo a Jenni amenazando con renunciar a la selección en tanto el funcionario no abandone su cargo.

“Las jugadoras de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres”, señala el comunicado de acuerdo con Medio Tiempo. “Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y, por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas”, añadió el mismo.

Las futbolistas concluyeron el comunicado pidiendo verdaderos cambios en la RFEF, y lamentando como un momento de éxito y de alegría por haber conquistado la copa mundial se haya visto empañado con una actuación irrespetuosa y atrevida por parte de Rubiales. “Queremos acabar este comunicado pidiendo cambios reales. Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del futbol femenino español”.​

‼️🇪🇸 RENUNCIARON TODAS LAS JUGADORAS DE LA SELECCIÓN DE ESPAÑA 📄 Con un comunicado contundente, informaron que "todas las jugadoras que firmen el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes" ⚠️ Le decisión fue tomada en… pic.twitter.com/NuDT6lnxJM — Diario Olé (@DiarioOle) August 25, 2023

La RFEF apoya a Rubiales

En un comunicado emitido a la medianoche de este viernes 25 de agosto, en respuesta al de la futbolista Hermoso y el sindicato FutPro, la Real Federación Española de Futbol (RFEF) ha dicho lo siguiente:

“La RFEF desea comunicar a la opinión pública que los órganos competentes de la RFEF que están tramitando las denuncias presentadas ante la Federación han intentado contactar con la Sra. Jennifer Hermoso habiendo resultado infructuoso en todo momento. La RFEF anuncia la presentación de cuantas acciones legales correspondan en defensa de la honorabilidad del Sr. presidente de la RFEF que ha expuesto de una forma clara y sencilla como se produjeron los hechos que son motivo de conflictividad y escarnio por parte de amplios sectores de la sociedad contra el Sr. presidente.”

Dice la nota (comillas atribuidas a la Sra. Jennifer Hermoso): “Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”.

El comité disciplinario de la FIFA ha anunciado este sábado su decisión de suspender de forma provisional a Luis Rubiales de “toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional”https://t.co/5Sl90RmG9Y pic.twitter.com/L4U7PD9uvL — elDiario.es (@eldiarioes) August 26, 2023

Y añade el mismo: “En un Estado de derecho, como ha defendido el presidente, las opiniones se contrarrestan con hechos y con pruebas y las mentiras se rebaten en los juzgados. El presidente de la RFEF ha querido llevar este tema con el máximo respeto a las jugadoras y a las instituciones y solo cuando se ha pasado una línea roja inasumible ha salido públicamente a dar su versión de los hechos. La versión de los hechos del Sr. presidente está contrastada en los expedientes internos que se han abierto, sin que hasta la fecha la Sra. Jennifer Hermoso haya contestado a ninguno de los requerimientos formulados.

Y la primera demostración de que los hechos expuestos por el Sr. presidente son absolutamente ciertos y que no miente, los vamos a empezar a aportar en este comunicado con las imágenes que lo acompañan.

La Federación anexa al escrito cuatro fotografías en las que describe cada una de las situaciones acontecidas en el momento de la entrega de medallas a las jugadoras, en las que ratifica que son pruebas contundentes de que Rubiales dice la verdad. Las pruebas son concluyentes. El Sr. presidente no ha mentido.

La RFEF y el Sr. presidente demostrarán cada una de las mentiras que se difundan ya sea por alguien en nombre de la jugadora o, si fuere el caso, por la propia jugadora.”

Y continua:

“La RFEF y el Sr. presidente, ante la gravedad del contenido de la nota de prensa del Sindicato FutPro, va a iniciar las acciones legales que corresponden. La RFEF lamenta que después de un éxito deportivo tan extraordinario como el acontecido en el Campeonato del Mundo de Fútbol no se pueda estar celebrando como la situación y el éxito merece por causas completamente extradeportivas. En todo caso, y como no puede ser de otra manera, la RFEF respeta como ha respetado en todo momento las decisiones de las jugadoras que querer participar o no con la selección española en los partidos internacionales, si bien deja constancia de que la participación en la selección es una obligación de todas las personas federadas si son llamadas para ello”

