Jeff García redobla críticas por los comentarios hacia Mina Kimes y Jimmy Garoppalo: ¿Que dijo?

El ex mariscal de campo de los San Francisco 49ers, Jeff Garcia, no se mantendrá callado luego de su controvertida respuesta a Mina Kimes.

Es posible que el debate que rodea al actual mariscal de campo de los 49ers, Jimmy Garoppolo, haya llegado a su cumbre esta semana, al menos en cuanto al fervor. Luego de otra victoria en los playoffs de los 49ers sin que Jimmy G lance un pase de anotación, las opiniones y los debates explotaron.

Esto llevó a la analista de ESPN, Mina Kimes, a decir que Garoppolo se parece a un estudiante de escuela que no contribuye a un proyecto grupal pero que aún sacó una A, lo que llevó a García a publicar mensajes furiosos en Instagram el 26 de enero.

“¿Quién demonios es Mina Kimes y cuándo fue la última vez que lanzó un pase de anotación? ¡NUNCA! ¡JAMÁS! ha jugado a este deporte o podrá entender la habilidad, la mentalidad y la resistencia física y mental que se requiere para jugar de mariscal de campo o cualquier otra posición en la NFL. Que haya gente que tenga el espacio para hablar de algo que jamás han hecho me parece muy gracioso. Y así es como hay que verla, ¡es un chiste! Así que riámonos de ella y apoyemos a Jimmy y a que nuestro Niners vuelvan a derrotar a otro equipo. Eso es lo que se necesita. Ella jamás sabrá lo que se siente. ¡Todos digan AMÉN! Que haya paz.

Desde entonces, García ha recibido respuestas negativas por internet, como ya ha publicado Heavy, ya que mucha gente en la NFL y en los medios deportivos han dicho que sus comentarios son sexistas. El viernes, el ex jugador de los Niners hizo su descargo.

García respondió

El ex mariscal de campo de la NFL apareció en el programa de “Steiny and Guru” en 95.7 The Game, y no dudó en defender sus comentarios. Comenzó diciendo que ni Kimes ni nadie debería esperar una disculpa.

“Ante todo, no le debo una disculpa a nadie por lo que pienso y por mi experiencia jugando como mariscal de campo”, dijo García.

García fue presionado por los presentadores, sorprendidos por la negativa de la ex estrella de los 49ers a disculparse. Pero a pesar de haberle preguntado el motivo, García no cambió de opinión.

“Soy una persona muy generosa, lo soy”, respondió García. “Siento un poco de reoncor por tener que demostrar lo que podía hacer constantemente? Por supuesto. Cuando escucho a alguien, sea Mina u otra persona, hablando de este deporte y dando sus opiniones profesionales sin nunca haber jugado entonces ahí está el error… no tuvo nada que ver con faltarle el respeto a las mujeres. Nada que ver. Y si hay gente que quiere pensar eso entonces dan pena.

Las diferencias entre la opinión de García y los presentadores fue muy obvia, pero hay que escuchar el segmento que viene a continuación para entender todo el contexto.

Kimes le respondió a García

Luego de que los comentarios iniciales de García en Instagram se hicieran virales y generaran un debate, Kimes eventualmente respondió a través de su cuenta de Twitter.

Desde entonces, la analista de ESPN ha borrado el primer mensaje dirigido a García, pero un intercambio de mensajes con Mike Golic Jr. quedó intacto y hace referencia a que no fue la única persona que criticó a Garoppolo, pero sí la única en ser criticada por García.

Kimes también comentó como su nombre se convirtió en tendencia luego de los comentarios de García. Mientras que algunos insinuaron o pensaron que Kimes quería esa publicidad, su tuit más reciente indicó lo contrario.

