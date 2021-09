¿Qué le pasa a James Rodríguez?: Famoso futbolista lo critica sin piedad

Por muchos años, y luego del Mundial de Brasil 2014, James Rodríguez probó las mieles de la admiración d ela hinchada futbolera y se ganó un lugar de respeto en el mundo del balompié, que lo llevaron no solo a ser la estrella de la selección Colombia, sino también a militar en equipos como el Real Madrid.

Pero no hay duda que James no atraviesa por el mejor de sus momentos a nivel futbolero ni personal, como lo ha dejado ver el mismo con sus polémicos comentarios y enfrentamientos hacia todos aquellos que critican su bajo nivel, que lo ha llevado a no ser tomado en cuenta para los partidos de la selección Colombia y a salir del Everton para irse al Al-Rayyan.

Y en un hecho que está dando mucho de qué hablar, el futbolista colombiano, quien ahora se ha vuelto toda una estrella en la plataforma de streaming Twitch, ante su ausencia en las canchas, fue objet de duras críticas por parte de un exfutbolista que resumió el sentir de muchos hinchas de James, en una columna deportiva.

A través de un escrito en el diario Liverpool Echo, Michael Ball,quien militó también en el Everton, hizo mención de lo que significó el paso de James por el equipo inglés, y le echó más leña a la hoguera.

Ball se fue en contra de la actitud que ha mostrado James Rodríguez últimamente, quien incluso en varios “lives” ha usado lenguage altisonante para referirse a sus detractores y se ha escuchado lleno de soberbia, y dijo que el antiguo goleador de Brasil 2014 cayó ante el dinero dejando atrás la disciplina para el balompié.





“Su actitud estaba completamente equivocada y sus prioridades estaban equivocadas, parece haber tomado la opción del dinero yendo a Oriente Medio”, comentó el exfutbolista sobre James.

El inglés además criticó la movida del colombiano de salir del Everton hacia su nuevo equipo en Catar desestimando opciones importantes de equipos de lujo en Portugal y Turquía.

“Pudo haber ido al Porto y jugar en una liga decente y en la Champions League, pero decidió no hacerlo”, comentó el hoy columnista, advirtiendo que James hoy es un producto del streaming más que un jugador de alto nivel, lo que puso de manifiesto en el Everton, donde le faltó garra.

“Es más una marca que un futbolista en estos días”, dijo el exdeportista en su escrito. “En un mundo ideal, hubiéramos ido a Goodison Park y lo hubiéramos visto semana tras semana brindándonos muchos momentos mágicos. Pero al final del día, su actitud y sus prioridades estabas completamente equivocadas, y parece haber tomado la opción del dinero yendo al Medio Oriente”.

Y aunque James ha hecho berrinches acusando a los entrenadores de no ponerlo a jugar, estando según él, a toda capacidad para jugar bien, Ball apoyó las decisiones de no ponerlo a jugar.





“Necesitamos jugadores, como dijo Rafa, que estén en forma y jueguen todas las semanas porque simplemente no tenemos el equipo más fuerte para llevar a nadie. Necesitamos contar con todos los jugadores posibles (en el Everton) y simplemente no podríamos hacer eso con James Rodríguez, ya que es más una marca que un futbolista en estos días”, advirtió. “Parece pasar más tiempo en las redes sociales y jugando juegos de computadora. Creo que se olvidó de lo que lo llevó allí. Jugar al fútbol en un campo de fútbol”.