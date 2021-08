James Rodríguez comparte sus planes para el futuro en entrevista: ¿Qué hará?

El futuro de un de las estrellas del fútbol sudamericano tiene más interrogantes que certidumbres. Es que con el presente de una de James Rodríguez, no se sabe qué puede pasar con él. Las últimas semanas tomó fuerza la versión de que el exjugador del Real Madrid James Rodríguez llegará al AC Milan. Esto es debido a que Rafa Benítez, el nuevo entrenador del Everton, ya había dicho durante el comienzo de la pretemporada al parecer le dijo que no contaría con él.

También se ha especulado que el jugador de 30 años sería vendido si el precio es el correcto y que le beneficie al Everton.

Pese a la información filtrada en la prensa, el futbolista no ha dado declaraciones a los medios de comunicación. Desde hace algunos meses, suele pronunciarse sobre su realidad personal y deportiva en Twitch.

James de que su carrera era sueño cumplido. Durante ese tramo también le aconsejó a los jóvenes deportistas colombianos y les dejó un mensaje a quienes lo critican. Lo hizo en una transmisión junto a WestCOL, uno de los streamer de más conocidos en el país cafetero.





Play



ENTREVISTA JAMES RODRÍGUEZ EN TWITCH – WESTCOL 2021-08-03T22:18:29Z

Una de las declaraciones que más llamó la atención del fichaje más caro en la historia del Everton, fue acerca de la recomendación para quienes, al igual que él tras su deslumbrante actuación en el Mundial de Brasil 2014, desean ser ídolos en el planeta y ocupar las primeras páginas de los diarios deportivos. Según él, lo mejor es buscar oportunidades de crecimiento en el exterior.

Durante la transmisión, WestCOL le preguntó al volante creativo en cuál país le hubiera gustado vivir además de Colombia y, sin titubear, respondió que España: “Es un país que yo quiero mucho. Pase buen tiempo allá y en Madrid me gustó mucho vivir”.

El streamer también interrogó a James por la profesión que hubiera escogido si no hubiera tenido éxito en el deporte. Esta pregunta llevó al oriundo de Cúcuta para poder comenzar a hablar sobre el posible retiro. “Si no hubiera jugado fútbol, no sé qué haría. El fútbol fue siempre mi pasión. Siempre quise ser futbolista, voy a seguir jugando hasta que pueda hacerlo (…). Yo no quiero estar hasta muy grande en el fútbol, 35 años podría ser una buena edad para retirarme”.

Las críticas han sido parte de

Las críticas que ha recibido James durante su carrera profesional también fueron tema de conversación. Lo que más le incomoda, explicó Rodríguez, es que involucren a su familia. También manifestó su preferencia por los comentarios que edifican.

A diferencia de su última transmisión en Twitch, James no se refirió a su futuro cercano, que en buena medida dependerá de su agente Jorge Mendes: por “cielo y tierra” le ha buscado un club europeo.

#YoEscuchoElVbarCaracol 🤔¿James se queda o se va del Everton? 🇨🇴El futbolista colombiano en su canal de Twitch reveló cuál será su futuro en el fútbol europeo. 📻Sintonícenos de lunes a viernes de 2 a 4pm por ⁦⁦@CaracolRadio⁩ pic.twitter.com/Uz43m3o6Rt — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) July 31, 2021

Según el periodista colombiano Diego Rueda, el representante “pidió al Everton que James juegue todos los partidos de pretemporada para tener más campos de negociación”. Hasta el momento, lo que se conoce es que el cafetero ha sido ofrecido al Atlético de Madrid, Paris Saint Germain, Zenit, As Roma, Ajax, AC Milan y Sevilla, siendo este último el que mayor interés demostró.

“Me gustaría jugar donde me quieren, ya he jugado en todas las ligas, me está faltando Italia. Sería una buena opción,” finalizó.

LEER MÁS: Jugador del Real Madrid da positivo por coronavirus: ¿Qué pasará?