James Harden pone en alerta a la NBA con una dura advertencia: ¿Qué dijo?

Luego de completar un traspaso gigante que llevó al nueve veces all-star James Harden a Brooklyn, los Nets fueron considerados como los favoritos para ganar las finales de la NBA. Ya teniendo al dúo dinámico de Kyrie Irving y Kevin Durant, sumar a Harden fue la frutilla del postre del equipo que armó el gerente general de los Nets, Sean Marks. A pesar de no haber terminado con el mejor registro de la Conferencia Este en la temporada regular, la mayoría de la gente todavía pensaba que los Nets iban a conseguir el primer título en la historia de la franquicia.

Aunque parecía que iban a llegar lejos, la situación para la cual los Nets no pudieron prepararse fue para lo inesperado. Los Milwaukee Bucks merecen todo el crédito por haber ganado la temporada pasada su primer título desde 1971. Pero para muchos fanáticos, en especial de los Nets, siempre se preguntarán qué hubiese pasado si los jugadores no hubiesen sufrido lesiones en los playoffs.

James Harden declara que el resto de los equipos de la NBA les tendrán miedo

Luego de eliminar a los Boston Celtics en cinco partidos en la primera ronda, los Nets se mostraban como el mejor equipo de los playoffs. Sin embargo, eso cambió cuando Harden sufrió una lesión en el tendón en el primer cuarto del primer partido de la serie frente a los Bucks. Ahora que “La Barba” ha tenido toda la offseason para recuperarse, insiste en que los Nets están de vuelta, lo que significa que todos los equipos de la NBA les tendrán miedo.

“Con un James Harden sano, daremos mucho miedo”, dijo Harden en respuesta a la pregunta que le hizo el reportero, Ari Alexander, acerca de qué podría esperar la afición de los Nets para esta temporada.

Talked to James Harden today and asked him what #Nets fans can look forward to: “Healthy James Harden…it’s scary, SCARY HOURS” pic.twitter.com/FOSlnJzVEp — Ari Alexander (@AriA1exander) August 29, 2021

Las lesiones arruinaron la temporada de los Nets

Harden volvió para jugar frente a los Bucks en el quinto partido. De todas maneras, fue evidente que no estaba en condiciones para ser un factor para los Nets, pero si para hacer de señuelo. Su presencia fue necesaria para que Durant no tuviera que estar tan activo en defensa, en espcial luego de que Kyrie se esguinzara el tobillo en el cuarto partido. Esa lesión lo dejó afuera por el resto de la serie. Mientras que fue valiente de parte de Harden de querer volver a jugar en la serie, solo encestó 11 de 36 tiros de campo en los últimos tres partidos de los Nets y casi no contribuyó en ofensiva.

Injuries are a part of the madness of sports and the Milwaukee bucks earned the right to be called champions. Still there is no question that the series may have gone differently if the Nets were at full strength.

Harden cree que su primera temporada con los Nets fue un éxito

A pesar de una decepcionante eliminación de los playoffs, Harden aún cree que su primera temporada con los Nets fue buena.

“Fue muy buena. Considerando todas las adversidades por las que pasé, sea el traspaso a mitad de temporada, [Durant] ausente por tres malditos meses de la temporada, los protocolos de COVID, [Irving] también afuera por una parte de la temporada”, dijo Harden a Michael Shapiro, de Sports Illustrated, acerca de la temporada 2002 de los Nets.

“Y a pesar de todo, estuvimos a un paso de la final de la Conferencia Este. Ahora tenemos un año para trabajar y cumplir con nuestro objetivo.

Con los Nets teniendo toda una offseason para recuperarse y prepararse para la próxima temporada en época de entrenamientos, vuelven a ser considerados uno de los máximos favoritos para ganar el campeonato.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

LEER MÁS: Los Raiders se liberarán de “importante” receptor: ¿Quién es?

Esta es la versión original de Heavy.com por Frederick Ennette