Israel Adesanya dio sorpresiva predicción para UFC 273: ¿Cuál fue?

El campeón de peso medio, Israel Adesanya, recientemente compartió su predicción para la muy esperada pelea de peso wélter de la UFC 273 entre Gilbert Burns y Khamzat Chimaev.

Durante la pelea destacada del evento, Burns y Chimaev irán a la guerra en un VyStar Veterans Memorial Arena repleto en Jacksonville, Florida. Hay mucho en juego para ambos combatientes, ya que el vencedor se colocará un paso más cerca de una oportunidad por el oro de la UFC.

Burns actualmente ocupa el puesto número 2 en la división y “Borz” el número 11, según el ranking oficial de la UFC. Y a pesar de la gran disparidad en sus clasificaciones, Chimaev es actualmente un gran favorito para ganar el enfrentamiento. A la fecha, Borz es el favorito con -560 mientras que “Durinho” lleva las de perder con +410, según BetOnline.

Pero alguien que cree que Burns puede silenciar a los escépticos es Adesanya. Durante un reciente video en su canal de YouTube, “The Last Stylebender” predijo que el brasileño puede “lograrlo” contra Chimaev.

“Conozco a Burns”, dijo Adesanya a través de Sportskeeda.com. “Él no anda con juegos. Es real. Se toma en serio esta vida. Me alegro de que esté en peso wélter porque es mucho mejor en esta categoría de peso… Burns es bueno pero lo golpean. Todos son golpeados. Y tiene poder en sus golpes. ¿Saben qué?, apoyaré a Burns. Creo que puede hacerlo.”

Michael Bisping elige a Chimaev por sobre Burns

El ex campeón de la división de peso medio de la UFC, Michael Bisping, se queda con Chimaev, sin embargo. Dando su opinión sobre el choque en de su canal de YouTube, Bisping dijo, según MMA Fighting:

“Es una pregunta difícil, pero me inclinaré por Khamzat. Se puede decir que me lo han vendido. Lo que le hizo a Li Jingliang, simplemente me voló la cabeza. Eso fue tan impresionante. Jingliang no es ningún flojo, es un tipo duro con buenas habilidades y mucha experiencia, y Khamzat lo agarró, y parecía que podría haber hecho lo que quisiera con él. Sabemos que estaba hablando con Dana White, hablando de convertirse en campeón, hablando de convertirse en campeón de las 185.”

“Hay un motivo por el que se tiene tanta confianza. No es ningún estúpido. No está siendo falsamente arrogante, dejándose llevar por un poco de éxito. Luego noqueó a Gerald Meerschaert, hay una razón para todo esto. Va a ser interesante porque quiero ver la lucha libre de Khamzat contra el jiu-jitsu de Gilbert Burns. Ese va a ser un escenario interesante.”

Bisping admite que Chimaev debe cuidarse del jiu-jitsu de Burns

Bisping continuó brindando su opinión sobre el enfrentamiento, sosteniendo que Chimaev deberá mantenerse constantemente alerta por la destreza en el agarre de Durinho. Pero aún así, no está del todo seguro de que Borz respete el juego terrestre de Burns.

“Necesita asegurarse de que su defensa de jiu-jitsu esté a punto porque si no lo está, Gilbert Burns lo atrapará”, dijo Bisping. “[Burns es] de primera clase en todos los aspectos de las artes marciales mixtas, pero el suelo es lo peligroso. ¿Pero Khamzat lo levantará y lo arrojará al suelo y simplemente dirá: ‘Vete al demonio, no me importa, así es como voy a pelear’?”

“Pero mi elección es Khamzat Chimaev. Pienso que lo volverá a hacer. Creo que va a ser increíble porque si él gana, quien sea que gane entre Usman y Leon Edwards, debería ser el próximo.”

