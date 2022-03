Israel Adesanya habla sobre posible superpelea con Jon Jones: ¿Se enfrentarán?

El actual campeón de peso medio de la UFC, Israel Adesanya, todavía está interesado en una súper pelea con el ex monarca de las 205 libras, Jon Jones.

Antes de que “The Last Stylebender” ascendiera de categoría a peso semipesado para desafiar al entonces campeón Jan Blachowicz, se habló mucho en la comunidad de MMA sobre una pelea entre los dos combatientes. Pero Adesanya cayó ante Blachowicz en la UFC 259 en marzo de 2021, y sumado al alejamiento de Bones del deporte y el cambio a peso pesado, las conversaciones acerca del posible enfrentamiento cesaron.

Tras su derrota ante Blachowicz, Adesanya volvió a bajar a 185 libras y ha defendido su cinturón dos veces desde entonces, obteniendo victorias por decisión unánime sobre Marvin Vettori y Robert Whittaker.

Por otro lado, “Bones” ha permanecido fuera de la acción desde su defensa del título de peso semipesado contra Dominick Reyes en el marco de la UFC 247 en febrero de 2020. Dejó vacante el cinturón de las 205 libras en agosto de 2020 en busca del de peso pesado, pero Jones aún tiene pendiente su debut.

En diálogo con TMZ recientemente, “The Last Stylebender” reafirmó su deseo de pelear contra Jones, a pesar de que no “necesita” el combate para su legado en el deporte.

“Veremos. El tiempo dirá”, sostuvo Adesanya. “No lo necesito, pero lo quiero. Aunque no lo necesito. La gente piensa que lo necesito para mi legado.”

En caso que ambos se encontraran, Adesanya querría que fuera en la división que Jones gobernó durante años, no en la de peso pesado. “No, me gusta el peso semipesado”, dijo The Last Stylebender. “Ahí es donde él dominó, así que realmente quiero ir por el peso semipesado.”

¿Se viene Adesanya vs. Jared Cannonier?

“The Last Stylebender” no ha conocido más que el éxito en la división de 185 libras de la UFC, y en la UFC 271 el mes pasado, obtuvo su cuarta defensa del título. Volvió a enfrentar al hombre al que le quitó el cinturón de peso medio, Robert Whittaker, y ambos compitieron en una guerra golpe por golpe que duró la totalidad de los cinco rounds de campeonato.

Y al final, Adesanya ganó por decisión unánime en las tarjetas (48-47, 48-47, 49-46).

En la cartelera principal del evento, se vio una pelea que se presume sea por el número 1 de peso medio entre Jared Cannonier y Derek Brunson. Cannonier terminó el trabajo con un KO en el segundo round, y después de que Adesanya venciera a Whittaker, The Last Stylebender dejó en claro su interés por “carne fresca” como Cannonier.

Cannonier está ‘Confiado’ en que obtendrá una pelea por el título de 185 libras

Cannonier está “confiado” en que recibirá su primera pelea por el título, según le dijo a Ariel Helwani en un episodio reciente de “The MMA Hour”.

“Lo único que escuché es que Dana se mostró de acuerdo en su conferencia de prensa post pelea”, sostuvo Cannonier según MMA Fighting. “Como que me dió el visto bueno y la sonrisa cuando yo estaba en la jaula llamando su atención y eso. Veremos qué pasa.

“Izzy también me tiró un pase, así que esperemos que eso sea suficiente para que me envíen ese contrato. Pero veremos.”