Inter de Milán vs Real Madrid: Hora y cómo ver el Live Stream

El Inter de Milán y Real Madrid prometen un partido de alto vuelo en el mítico Estadio San Siro. Aquí lo puedes ver en vivo.

Los poderosos equipos se volverán a ver las caras en la Champions League, la pasada temporada se cruzaron en la fase de grupos con dos triunfos del equipo de la capital española (3-2 de local y 0-2 de visitante)

“Sabemos que los minutos finales son siempre importantes y contra el Real Madrid tendremos que estar atentos. Tienen grandes regateadores y debemos saber manejarlos el mayor tiempo posible. Jugaremos con el cuchillo entre los dientes y esperamos tener una de nuestras mejores noches ante nuestra afición. Nos hemos recuperado del partido de Génova y pensamos en preparar lo mejor posible un partido complicado”, expresó el DT del Inter, Simone Inzaghi.

“Vinicius vive un gran momento, pero si sólo nos fijamos en él, nos olvidaremos de Benzema, Hazard o Rodrygo Goes. Pero sin duda tendremos cuidado especial con Vinicius”, afirmó el entrenador del club italiano.

Bajas sensibles para ir a Italia

Además de la conocida baja de Gareth Bale (padece una lesión muscular), Carlo Ancelotti no podrá contar con Marcelo ni Ferland Mendy para el choque de Champions League.

El brasileño sufre también molestias musculares y se suma a las ausencias de Mendy, Bale, Kroos y Ceballos. La buena noticia es que podrá contar con Alaba y Luka Jovic.

Alaba, el refuerzo que quiere dejar su huella en el Madrid

“Para mí fue un día emocionante. Estaba feliz de haber llegado y quería mostrar lo feliz que estaba de poder afrontar un nuevo reto. No quería provocar a nadie besando el escudo, y menos al Bayern, donde pasé años increíblemente maravillosos. Siempre respetaré y querré al club. Ninguna acción cambiará eso”, sobre lo que significó para él besar el escudo merengue.

Sobre usar el número que dejó vacante Sergio Ramos: “El número 27, que es el que llevaba en el Bayern, no está permitido en LaLiga y el club quería que llevara el número 4. Sergio Ramos es una leyenda absoluta. Sus actuaciones dentro y fuera del terreno de juego lo convierten en un modelo a seguir. Pero yo soy Alaba y no quiero que me comparen con otros, quiero escribir mi propia historia aquí”.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este miércoles 15 de septiembre desde las 3PM ET, 12PM PT.

La señal cuenta con más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo (en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

La Champions en CBS

CBS tiene una prueba gratuita los primeros días y luego tiene un costo que empieza en $5.99 por mes.

No te pierdas el torneo más importante del Viejo Continente, ¿Quién se quedará con la Orejona?

