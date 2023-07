Inter Miami vs Cruz Azul: ¿Cómo ver el debut de Messi en vivo? LIVE STREAM

Luego de que el pasado domingo 16 de julio se realizara de manera oficial la presentación de Lionel Messi con el Inter Miami de la Florida, ha llegado el momento para que todos los seguidores del nuevo ’10’ del club lo vean en acción.

Ha llegado el día, pues el argentino debutará oficialmente este viernes 21 de julio con el Inter Miami en un partido por la fase fe grupos del Grupo Sur 3 de la Leagues Cup 2023 ante el Cruz Azul de México. Este torneo que incluye a todos los equipos de la MLS y la Liga MX, terminara el próximo 19 de agosto.

Cabe anotar que ña Leagues Cup es un torneo eliminatorio de 47 equipos que incluye a todos los clubes de la MLS y la Liga MX de México.

Esto es lo que debe saber:

¿Cómo ver el debut de Messi en vivo? LIVE STREAM

El partido comenzará a las 8:00 p.m. hora local desde el DRV PNK Stadium en Fort Lauderdale y podrá seguirse en vivo por medio de la suscripción en MLS Season pass de Apple TV, TUDN, Univisión y Fubo TV.

Fecha: viernes 21 de julio | Hora: 8 p.m. hora del Este

Ubicación: Estadio DRV PNK – Fort Lauderdale, Florida

TV: En ingles por MLS Season pass en Apple TV y Univision y en español por TUDN y Univisión

Streaming: FuboTV (viene con una prueba gratis)

Los fanáticos del “10” desean verlo en acción. Si usted desea ver en vivo Inter Miami vs Cruz Azul, los derechos de transmisión de la MLS a nivel global los tiene Apple TV+, por lo cual debe pagar una suscripción mensual para poder disfrutar todos los partidos del argentino en vivo en inglés o español, por medio del servicio de la MLS Season Pass.

Apple TV+

La suscripción a la MLS Season Pass en la app Apple TV tiene un valor de $14,99 dólares al mes o $99 dólares por la tarifa anual. Para suscribirse solo hay que entrar a la aplicación de Apple TV+ en la sección de la MLS, para comprar el servicio.

Puedes ver una transmisión en vivo de TUDN, Univision y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV

Una vez que se haya registrado en FuboTV, puede ver Inter Miami vs Cruz Azul en vivo en la aplicación FuboTV o en el sitio web de FuboTV.

Los dispositivos compatibles con la aplicación FuboTV incluyen Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android.

Previa Inter Miami vs Cruz Azul

Para este partido de ida de la Leagues Cup, el Cruz Azul se encuentra el último lugar de la tabla del Apertura 2023 en la Liga MX luego de que perdiera los tres primeros partidos. Por su parte, el Inter Miami, nuevo club del ex FC Barcelona y PSG, está en lo más bajo de la tabla de la Conferencia Este de la MLS, sumando tan solo 18 puntos en 22 partidos jugados.

El equipo que dirige el argentino Gerardo “Tata” Martino, no ha podido ganar en la MLS y en su último partido contra el Saint Louis City SC perdió por 3-0.

En cuanto al equipo mexicano, los dirigidos por Ricardo Ferretti, también pasan por un mal momento y perdió 2-0 frente a Atlas y Toluca, y 1-2 contra Tijuana, en lo que va del Apertura.

Posibles alineaciones:

Inter Miami: Drake Callender; Ian Fray, Serhiy Kryvtsov, Noah Allen, Robert Taylor; Lawson Sunderland, Dixon Arroyo, Kamal Miller; Benjamin Cremaschi, Robbie Robinson o Lionel Messi y Josef Martínez. DT: Gerardo Martino.

Cruz Azul: Andrés Gudiño; Rodrigo Huescas, Carlos Salcedo, Willer Ditta, Ignacio Rivero; Carlos Rodríguez, Kevin Castaño; Uriel Antuna, Moisés Vieira, Carlos Rotondi; Diber Cambindo. DT: Ricardo Ferretti.

Próximos partidos del Inter Miami

• Inter Miami vs. Atlanta United: Fecha 2 Leagues Cup | Día y hora: 25 de julio a las 20.30

• Inter Miami vs. Charlotte FC: Fecha 23 de la MLS | Día y hora: 20 de agosto a las 20.30

• New York Red Bull vs. Inter Miami: Fecha 24 de la MLS | Día y hora: 26 de agosto a las 20.30

• Inter Miami vs. Nashville: Fecha 25 de la MLS | Día y hora: 30 de agosto a las 20.30

