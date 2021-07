Inglaterra enfrenta gran castigo tras final de la Euro 2020: ¿Por qué?

La selección inglesa enfrenta la gran posibilidad de jugar múltiples partidos de local sin público después de que la UEFA abriera una investigación tras los ocurrido durante la final de la Euro 2020. Las imágenes conmovieron y enfurecieron al mundo entero cuando veían a los Hooligans ser los representantes de la cara más oscura de ese país.

Por eso, la Football Association tendrá que esperar y ver qué decide el Comité Disciplinario tras su investigación sobre lo ocurrido durante el domingo por la tarde en el Estadio Wembley.

La UEFA indicó que su investigación seriá sobre “eventos involucrando a fanáticos ocurridos dentro y en las afueras del estadio”. Se entiende que cientos en hinchas sin boleto intentaron entrar al estadio rompiendo barricada, molinetes y portones para ingresar a Wembley, y un gran número fueron existosos en hacerlo.

UEFA strongly condemns the disgusting racist abuse directed at several England players on social media after the EURO final, which has no place in football or society. We stand by the players and the English FA’s call for the strongest possible punishments.

⁰#EqualGame #Respect — UEFA (@UEFA) July 12, 2021

Este malcomportamiento se incluye a una en que la FA tuvo que pagar una multa de $35,179 después de lo ocurrido en la semifinal ante Dinamarca el pasado miércoles.

Se menciona que este castigo será más severo aún. En esa ocasión la puntaron rayos láser en la cara del guardameta danés Kasper Schmeichel además de abuchear el himno de ese país y prendieron fuegos artificiales dentro del estadio.





Play



Ticketless England fans break into Wembley for Euro 2020 final – BBC News Footage shows fans trying to force their way into Wembley Stadium without tickets for the Euro 2020 final between England and Italy. In the match, England's bid to end their 55-year wait for a major trophy ended in the familiar agony of defeat in a penalty shootout as Italy claimed the Euro 2020 crown at… 2021-07-12T14:42:32Z

Aunque una suspensión de plaza puede ser severo como castigo por parte de la UEFA, lo ocurrido el domingo ha sido condenado por todo el continente europeo. Si Inglaterra tuviese que jugar sin fanáticos, lo tendrían que hacer en sus próximos partidos que sean bajo jurisdicción europea.

Esto significaría que los partidos de eliminatoria mundialista contra Andorra y Hungria en los próximos meses no sería afectado, pero los partido corrspondientes a la Nations League podían estar afectados.

La UEFA y su postura contra el mal comportamiento en las gradas

La UEFA ha puesto mano dura pero inconsistente durante el verano. En lo que se refiere a mal comportamiento de fanáticos ha dicatminado que selecciones como Hungría tendrían que jugar dos partidos en competencias de UEFA además de pagar una multa de $120,000 por abuso racista y homófobo durante la fase de grupos.

Este ha sido uno de los grandes problemas que ha sufrido el fútbol inglés después de que la selección local perdiera ante Italia y los fanáticos en redes sociales se volvieron una cloaca en la que miles de fanáticos abusaron racialmente a varios integrantes de la selección inglesa de raza negra que fueron parte de la tanda de penales que definió en título.

LEER MÁS: Se ha creado un pedido para que se vuelva a jugar la final de la Euro: ¿Se logrará?