Imane Khelif falló prueba de género: ¿Por qué boxeó en las Olimpiadas 2024?

La boxeadora argelina Imane Khelif está en medio de una controversia sobre la elegibilidad de género, tras llevarse la victoria en 46 segundos contra la peleadora italiana Angela Carini en los Juegos Olímpicos de París este 1 de agosto.“Esto es injusto”, dijo Carini, según The Toronto Sun. “Estoy acostumbrada a sufrir”, dijo Carini entre lágrimas a los periodistas después de la pelea, según el Daily Mail.”Nunca he recibido un golpe así, es imposible continuar”, dijo, pero agregó: “No soy nadie para decir que es ilegal”.

The Olympics allowed a biological man, Imane Khelif, to fight as a woman despite his XY chromosomes. The end result?

“I have never been hit so hard in my life.”

Italian Olympian Angela Carini lasted 46 seconds before quitting due to how painful it was. It’s just shameful that… pic.twitter.com/OWhKggM7qe

— Robby Starbuck (@robbystarbuck) August 1, 2024