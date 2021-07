Ídolo brasileño quiere nuevo técnico en su selección:¿ Quién quiere Romário?

En Brasil siguen las críticas sobre la derrota de la selección de ese país en la final de al Copa América. Varias personas se han rebelado y han expresado su disgusto con el técnico Tite y algunos hasta han pedido que sea destituido.

Entre ellos se encuentra del ahora político y exestrella de la selección verdeamarelha, Romário. Este se pronunció tras la derrota que sufrió su país ante Argentina por la final de la Copa América 2021, y afirmó que, el dolor es el ‘doble’ porque se perdió ante el clásico rival además de tener un significado añadido por ser de local.

“El dolor es doble. Primero por perder y, sobre todo, por el contrario, quién. Brasil no podría volver a presentar un fútbol que, en mi opinión, puede mejorar. No es esa Argentina del pasado. Fue un juego muy feo. No vi nada nuevo tácticamente”, indicó el exjugador del Barcelona en una entrevista con Radio Bandeirantes.





De igual manera, el popular jugador señaló que el juego de Brasil no viene marcando diferencia en el continente sudamericano. Sí, ha podido establecerse como dominante en eliminatorias y ganó la Copa América en el 2019, Tite debería salir del cargo. Ahí es cuando se menciona a un nombre que le encantaría tener como seleccionador a casi todos los 220 millones de habitantes de ese país.

¿Quién quiere Romário como técnico?

Romario le gustaría que llegase Pep Guardiola al mando de la selección pentacampeona, ya que su forma de ver el fútbol, le ayudaría mucho al “Scratch Du Ouro” cuando llegue el momento de disputar el mundial el año próximo.

Para él, su excompañero en el Barcelona en la época del Dream Team sería el candidato idea para llevar a la selección al “Hexa” y también poder reencontrar al equipo con su identidad futbolística.





“Estamos cerca de un Mundial. Será muy difícil poner un entrenador que pueda aportar una cara diferente, tácticamente hablando. Pero es muy difícil tener que seguir con Tite. Él se define en un esquema de juego que no está dando resultados. ¿Un sustituto? Sería Guardiola. Sobre todo si Guardiola imprime aquí su marca en la forma en que juegan sus equipos”, explicó.

Finalmente, Romario aseguró que la idea de juego de la selección brasileña depende mucho de Neymar. En la entrevista admitió que la figura del PSG es un gran jugador, pero hoy en día, el fútbol no se gana con individualidades. Por eso se necesitan dos o tres jugadores más que puedan acompañarlo, y que lamentablemente, Brasil no los tiene en la actualidad.

“¿Qué si tenemos grandes jugadores? Los tenemos. Pero la forma en que juega la selección nacional es muy extraña. Y, para mí, esto se interpone mucho en el juego de Neymar. Nuestra selección depende mucho de él. Neymar tiene todos los fundamentos que puede tener un gran jugador. Define, se posiciona y participa mucho en el juego. Pero el fútbol de hoy ya no tiene la condición de que un solo jugador marque la diferencia, si no hay otros dos o tres de su lado”, sentenció.

Es muy improbable que Guardiola complazca el deseo de su excompañero y vaya a tierras brasileñas para dirigir a la selección en esta etapa de su carrera. Sigue bajo contrato con el Manchester City y su salario sería elevado aún para un país como Brasil que es uno de los pocos en esta parte de mundo que se podría acercar.

Guardiola había comparado a un jugador suyo con “O Baixinho”

“Cuando está bien físicamente y tiene continuidad en los entrenamientos y partidos es como Romário. Es un jugador que en cinco metros parece como un león en la selva, tomando pasos para matar a sus rivales,” admitió en mayo sobre el Kun Agüero.





A la misma vez, estas palabras se consideraron vacías ya que desde que este llegó al Manchester City, el rol del argentino comenzó a disminuir. Entre eso y las lesiones que lo afectaron, el atacante decidió irse del club y recalar en el Barcelona.

Esto fue refutado por el padre del jugador en una entrevista antes de que Agüero saliera del City.

